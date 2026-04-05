El Barça respira con Araujo pero pierde a Bernal para la Champions

La victoria en el Metropolitano dejó dos notas negativas para el conjunto de Hansi Flick. Marc Bernal y Ronald Araujo tuvieron que ser sustituidos por molestias musculares. Después de las respectivas pruebas médicas, lo de Araujo ha quedado en un susto por una sobrecárga en el muslo izquierdo y estará disponible para el partido de este próximo miércoles de nuevo contra el conjunto del Cholo Simeone. En cambio, Marc Bernal sufre un esguince de tobillo, según ha comunicado el club. La lesión del centrocampista le dejará fuera de la disciplina culé unos 10 días.

De este modo, si se confirman los plazos, Bernal se perderá la ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou, así como el derbi liguero frente al RCD Espanyol. Aunque los servicios médicos culers esperan que pueda estar disponible para la vuelta de Champions, aunque no como para jugar como titular, apurando los plazos. Sin duda, una baja sensible para el conjunto azulgrana.