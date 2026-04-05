Esquí
Ana Alonso y Oriol Cardona se imponen en el relevo mixto en Villars-sir-Ollon
La pareja española, bronce en los JJOO de invierno, se coronaron en la última etapa de la Copa del Mundo disputada en Suiza.
Ana Alonso y Oriol Cardona, bronce en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, pusieron el broche a su brillante temporada al imponerse en el relevo mixto de la última etapa de la Copa del Mundo de esquí de montaña, disputada en Villars-sur-Ollon (Suiza).
La granadina, bronce olímpico en el apartado individual, y el catalán, oro en los Juegos, cumplieron el plan previsto para esta gran final pese a la dura oposición que plantearon los italianos Alba de Silvestro y Michele Boscacci, ya que los franceses Thibault Anselmet y Celia Perillat-Pessey quedaron descolgados en la primera mitad de la competición.
Alonso, que partió en el primer relevo con fuerza, supo luego ir administrando la marcha de De Silvestro para entregar el testigo con garantías a Cardona, muy superior a Boscacci en los tramos de subida.
Golpe definitivo
Pese a algunos problemas en las transiciones, en el último tramo Cardona dio el golpe definitivo a Boscacci y el dúo español venció con un tiempo de 33:55.6 y una importante ventaja de 12.8 sobre la pareja italiana y de 18.1 sobre la francesa.
Los italianos acaban en cabeza de la general con 336 puntos. Los franceses son segundos con 295, y Alonso y Cardona, pese a no puntuar en todas las carreras, son terceros con 271.
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