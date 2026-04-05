Baloncesto
Aday Mara se luce con Michigan y jugará la final de la NCAA
El pívot zaragozano firmó una actuación sensacional con 26 puntos para comandar la victoria de su equipo ante Arizona Wildcats (91-73).
El pívot español Aday Mara firmó una actuación sensacional con 26 puntos para comandar la victoria de Michigan Wolverines ante Arizona Wildcats (91-73) en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis (Estados Unidos) y sellar el pase a la final por el título de la NCAA ante UConn Huskies.
El zaragozano, de 20 años y 2,21 metros, no sucumbió a la presión de ser el primer español en participar en la Final Four del 'March Madness' y completó un partido perfecto en el que Arizona apenas tuvo opciones, marchándose 16 puntos abajo al descanso (32-48).
Opciones de MVP
El exjugador del Casademont Zaragoza, que frenó a rivales como Koa Peat y Motiejus Krivas, rozó el 'doble-doble' en los 30 minutos que estuvo sobre la pista, en los que contribuyó con 26 puntos -récord personal en la NCAA-, nueve rebotes, tres asistencias y dos tapones, una actuación que eleva sus opciones de coronarse como MVP de la Final Four.
Ahora, Michigan buscará el título ante UConn, que disputará su tercera final en los últimos cuatro años después de imponerse a Illinois Fighting Illini en la otra semifinal (62-71). El encuentro se jugará la madrugada del lunes al martes (2.30 hora peninsular española).
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