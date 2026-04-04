El Real Madrid aterriza en Son Moix con la cabeza puesta en el Bayern

"Me han saltado 714 alarmas por el partido de Mallorca. Nos quedan nueve finales y no podemos fallar en ninguna", advertía sonriente Arbeloa en la previa del encuentro que medirá a los blancos. Después de una ventana de selecciones muy conveniente para rebajar el impacto del escándalo del grosero error de los servicios médicos con la rodilla de Kylian Mbappé, el Madrid se planta en Son Moix con la más que probable ausencia de Vinícius, al que evitará esfuerzos de cara al partido crucial ante el Bayern de Múnich del próximo martes. Los blancos no contarán con la presencia de Thibaut Courtois, quien avisó de una sobrecarga antes del partido en Manchester y acabó seriamente lesionado por jugar 45 minutos con la aprobación de los doctores del club. Ni con el sancionado Federico Valverde, que vio la roja directa en el derbi por una patada por detrás a Baena.

Mbappé por Vinícius

Reaparecerá en el once madridista un Mbappé que llega empoderado tras su gira por Estados Unidos con Francia en el rol de capitán. El delantero blanco ha perdido peso en el vestuario desde que llegó Arbeloa, además de encadenar cuatro partidos de Champions y seis de Liga sin marcar. El madridismo se ha desenamorado del francés, por sus ausencias en los partidos grandes, al tiempo que recobraba la fe en un Vinícius que suma cuatro goles y una asistencia en los últimos cuatro partidos de Champions, además del doblete en el derbi ante el Atlético. Militao podría asomarse al once, porque Arbeloa quiere hacerle el rodaje de cara a la Champions, y jugadores como Brahim o Thiago Pitarch apuntan a mantener la titularidad dado su buen momento de forma. Con Lunin en la portería y la posible inclusión de Carvajal para que siga engrasando la maquinaria, el Real Madrid saltará a Son Moix con la cabeza puesta en Múnich, desde donde llegan noticias que confirman que Kane estará en condiciones para el partido del martes, además de la recuperación de futbolistas capitales como Neuer o incluso Musiala, que podría jugar algunos minutos, aunque arranque en el banquillo.

El nuevo Mallorca de Martín Demichelis llega acuciado por la necesidad de puntos. Los bermellones son terceros por la cola, en posición de descenso, a un punto del Elche, y tres de Alavés y Sevilla. Demichelis ha mandado un mensaje de prudencia: "Ganar al Real Madrid no significa la salvación, pero no sacar un buen resultado tampoco significa que no vayamos a lograr la permanencia. Contra el Madrid tenemos que mejorar, ser más agresivos, más malos, mostrar los colmillos… Intentaremos ser un equipo equilibrado y ordenado porque cuando les atacas y te sientes cómodo, es cuando más peligrosos son".

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El técnico argentino ha comparecido esta mañana en la sala de prensa de Son Moix en la previa del partido ante el Real Madrid, para el que ha confirmado que no podrá contar con Antonio Raíllo, baja de última hora. Ante los de Arbeloa, dos piezas que podrían salir de inicio por primera vez bajo las órdenes del técnico argentino son Jan Virgili y Sergi Darder. Sobre el extremo catalán, que disputó treinta minutos con la selección española sub-21, ha vuelto a destacar que «tiene que ponerse bien. Lo necesitamos, es muy desequilibrante». Mientras que Muriqi llega dolido de su convocatoria con la selección ya que se quedó a las puertas de clasificarse con Kosovo para el próximo Mundial, tras caer en casa ante la Turquía de Arda Guler. El Real Madrid no puede permitirse el lujo de tropezar, porque eso significaría despedirse de la Liga, cuando aún restan ocho jornadas más por jugarse. Aún así, Arbeloa jugará el partido a la vez ante el Mallorca y el Bayern.