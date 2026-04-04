La penúltima broma de Laporta: “Yuste lo está haciendo muy bien como presidente”

“Rafa Yuste lo está haciendo muy bien como presidente. Yo no puedo hacer actos de disposición ni de representación, pero debo estar informado de todo. Lo que hago es ir a los partidos de casa, porque la actual directiva nos invita y espero que si llegamos a una final también me inviten, porque me gustaría ir”.

Sigue el ‘teatro de los sueños’. En serio, puede, no lo dudo, que si Joan Laporta hubiese tomado posesión, de nuevo, de la presidencia del FCBarcelona nada más ser reelegido, abrumadoramente, por una gran mayoría de socios blaugranas, estos meses de mandato le hubieran contado, como ya le ocurrió la anterior vez, como todo un año, así que mejor montar esta pantomima y ganamos un año.

No tiene sentido que Laporta siga haciendo el teatro que hace. No tiene sentido que en el ascensor del número 469 de la Avenida Diagonal, donde, en su sexta planta, está el despacho de abogados del presidente, se forme cada día una cola, preferentemente formada por el propio Rafa Yuste, Gabriel Martínez, Joan Soler y, por descontado, Enric Masip, para subir a su despacho.

Yuste, presidente nº 42

Van allí a informar al presidente, al ganador, al padre de la familia blaugrana. Van allí a recibir órdenes, aprobaciones, vistos buenos o negativas. Van allí para que Laporta siga haciendo teatro y, como sabe todo el mundo, continúe ejerciendo de presidente, con todo el derecho del mundo. Es por ello que sobra todo este teatro. Nadie se cree que Rafa Yuste sea y ejerza de presidente: nadie.

Laporta sigue presidiendo los partidos en el Spotify Camp Nou y en el Johan Cruyff, porque, dice, que Yuste tiene a bien invitarle. Ya. Acude, como ayer, a la Ciudad Deportiva ‘Joan Gamper’, a animar al equipo de cara al duelo de hoy en el Metropolitano ¿por?, porque le apetece. Y utiliza sus últimas entrevistas, por ejemplo en ‘MónEsport’, para ¡sorpresa! confirmar que, por otro largo periodo de meses, el Barça deberá volver al Olímpic de Montjuïc.

Joan Laporta conversa con Xavier Sala Martín y Rafa Yuste en el palco del Camp Nou antes del Barça-Rayo. / JORDI COTRINA / EPC

Todo suena a broma, a teatro. Vale, sí, oficial, autorizado, hasta legal, pero falso, de cartón. Ni siquiera cuando era candidato, Laporta dejó de ejercer como presidente del Barça. ¿Por qué?, simplemente porque todo su entramado, desde que accedió al cargo en 2021, se organizó para que en el Barça no se moviese un dedo sin saberlo él. Recuerden que solo él, Joan Laporta, tiene el Barça en su cabeza.

Nadie se ha preguntado cuales han sido los méritos para que Rafa Yuste se haya convertido, cumpliendo un sueño inalcanzable para millones de socios culés, en el presidente nº 42 de su amado FCBarcelona. Yuste es presidente del Barça, simplemente, por ser uno de los mejores amigos de Joan Laporta. Y punto.

Teatro del malo

Hay quien piensa que, como ya ocurriera con Enric Reyna, en 2003, cuando el constructor, ya fallecido, fue presidente durante solo tres meses, Yuste tampoco resistirá la tentación de llamar al marmolista un día de estos para que grabe su nombre en la placa que existe (o existía, si Limak no la ha destruído ya) en el antepalco del Camp Nou, con los nombres de todos los presidentes barcelonistas. Dicen que Reyna no tardó ni 48 horas en hacerlo.

Noticias relacionadas

Lo de ser presidente por amistad, no solo ocurre con Yuste, sucede con decenas de personas que trabajan y están en el Barça más familiar que ha habido en la historia. Un Barça de amigos y enchufados, que gobierna, a su estilo, a su manera, contra todos y contra todo, pero, eso sí, respaldado, que no es poco, por 32.934 socios, a los que les encanta este estilo de gobernanza. Y el teatro, claro.