M. City - Liverpool (4-0)
Haaland destroza al Liverpool y mete al City en las semifinales de la FA Cup
El astro noruego comandó el triunfo del bloque de Guardiola con tres tantos.
El noruego Erling Haaland, con un ‘hat trick’, el primero desde agosto de 2024, metió al Manchester City en las semifinales de la FA Cup al eliminar al Liverpool (4-0) y permite a Pep Guardiola soñar con un segundo título esta temporada.
El delantero nórdico se desquitó de sus últimos meses, no demasiado brillantes para un futbolista de su estilo, con un triplete para doblegar a los ‘reds’ y poner aún más en entredicho a Arne Slot, al que solo le queda la Champions League para salvar la temporada.
El primero, de penalti
Pese a un inicio bueno, en el que el Liverpool pudo adelantarse con un par de disparos de Dominik Szoboszlai y Hugo Ekitike, el City se adelantó cerca del descanso cuando Virgil Van Dijk derribó dentro del área a Nico O’Reilly y el árbitro Michael Oliver señaló penalti.
Desde los once metros, Haaland se resarció del penalti que falló esta temporada contra el propio Mamardashvili y adelantó a su equipo, para minutos después sentenciar el partido.
Antoine Semenyo, con una buena carrera hasta línea de fondo, puso un centro directo a la cabeza de Haaland que el delantero no falló.
Semenyo, entonado
Acabada la primera parte, el Liverpool se amparaba en soñar con una remontada épica, pero el City se encargó de aniquilarla nada más volver del descanso. Semenyo cambió el traje de asistidor por el de goleador e hizo el 3-0 para acabar de rematar la fiesta de los ‘sky blues’, que hace tres semanas se veían abocados a una temporada en blanco y ahora confían como mínimo en un doblete.
Tras conquistar la Copa de la Liga contra el Arsenal, están a dos partidos de levantar la FA Cup y con confianza renovada en pelear la Premier League hasta el final contra el Arsenal y sin la distracción de la Champions.
El error de Salah
Para empeorar la tarde de los de Slot, el egipcio Mohamed Salah, en su primera aparición tras anunciar que se marcha a final de temporada, falló un penalti ya con 4-0 en el marcador.
Haaland, además, completó su ‘hat trick’ y parece en su mejor estado para la recta final de temporada y para el Mundial.
Ficha técnica:
4 - Manchester City: Trafford; Nunes, Khusanov, Guéhi, O’Reilly; Rodri (Nico, m. 63), Bernardo, Cherki (Reijnders, m. 71); Semenyo (Foden, m. 71), Doku (Savinho, m. 61) y Haaland (Marmoush, m. 76).
0 - Liverpool: Mamardashvili; Gomez (Frimpong, m. 62), Konaté,Van Dijk, Kerkez; Gravenberch (Mac Allister, m. 67), Jones, Szoboszlai; Salah (Chiesa, m. 77), Wirtz (Ngumoha, m. 67) y Ekitike (Gakpo, m. 67).
Goles: 1-0, Haaland, m. 39; 2-0. Haaland, m. 45+2; 3-0. Semenyo, m. 50; 4-0. Haaland, m. 57.
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