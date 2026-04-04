El Espanyol no gana pero mejora: los pericos resisten en Sevilla y arrancan un meritorio empate

Sigue sin ganar el Espanyol en una lista sin victorias que ya asciende a 13 partidos. En ella se incluyen decepciones notables como las vividas en casa ante Girona, Alavés, Oviedo o Getafe. No puede decirse lo mismo del empate de este sábado ante el Betis en Sevilla (0-0). No venció el bloque de Manolo González, pero dio un paso adelante en su rendimiento defensivo. Por algo se empieza. Resistió y plantó cara a uno de los mejores conjuntos de la Liga y salvó la primera de sus tres salidas consecutivas con un notable. El Camp Nou será el próximo examen en el derbi del sábado 11 de abril.

Puestos a sacar aspectos positivos hay que mirar hacia la retaguardia. El equipo catalán no dejaba la portería a cero desde el triunfo por la mínima logrado en Getafe el pasado 13 de diciembre (0-1). Había encadenado 13 partidos encajando goles, alguno realmente doloroso. En La Cartuja volvió a las buenas costumbres del comienzo de curso. Dmitrovic cerró con llave por primera vez en la segunda vuelta. En la primera, sumó siete 'clean sheets'.

Compareció el Espanyol sobre el césped con un par de novedades en el once. Manolo apostó por Pol Lozano y Roberto en lugar de Terrats y Kike García en un retorno a su tridente preferido de la medular y al ariete que solía empezar los partidos en los mejores momentos de la campaña. En los verdiblancos, solo se echaba en falta a Abde entre el elenco de estrellas comandado por jugadores tan peligrosos como Antony, Fornals o el Cucho.

Manolo González gesticula junto a Urko en el encuentro de este sábado contra el Betis. / Julio Munoz / EFE

Mano milagrosa

No parecía dispuesto el Betis a ampliar su racha negativa tras encadenar cinco jornadas sin ganar y 3 puntos de los 15 últimos. Bastante tuvo el Espanyol con llegar al descanso sin graves heridas. Un disparo de Ngonge en el minuto 23 fue el único intento mencionable de los pericos, que sobrevivieron gracias a Dmitrovic.

Dmitrovic evita un tanto de Ruibal en el partido de este sábado en Sevilla. / Julio Munoz / EFE

El meta serbio apareció por primera vez en un cabezazo de Llorente, pero se lució especialmente con una mano milagrosa en un tiro de Ruibal que parecía un gol cantado (m. 29) y en otro remate envenenado de Altimira (m. 33). Con un 73% de posesión y una docena de disparos el cuadro andaluz estuvo más cerca del gol que el catalán, pero los hombres de Manolo se mostraron sólidos y ordenados.

"Es un buen punto y con portería a cero, que nos hacía mucha falta. Hemos dado la cara en todo momento. Ahora vamos a competir al máximo contra el Barça" Manolo González — Entrenador del Espanyol

Larguero final

Se mantuvo firme el cuadro perico en la reanudación a la espera de los cambios que agitarían el pulso. Fue el técnico visitante el primero en mover el árbol al ubicar a Kike García por Roberto, mientras Pellegrini apostó poco después por el peligroso Abde, el extremo que selló la remontada de los andaluces en el choque de octubre en Cornellà (1-2).

Justo antes de la entrada del marroquí, Expósito puso a prueba a Valles con un disparo ajustado que animó a los blanquiazules. Era obvio que tocaría sufrir en el tramo final. Se temía el arreón del Betis y el joven Pablo García topó con el travesaño (m. 79) en la mejor ocasión de los locales. Ya en el 93 llegaría el último susto con el mismo protagonista. El canterano disparó alto y los pericos suspiraron.

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Esta vez no hubo errores ni desgracias. El Espanyol no ganó pero recuperó su fortaleza. "Es un buen punto y con portería a cero, que nos hacía mucha falta. Hemos dado la cara en todo momento. Ahora vamos a competir al máximo contra el Barça", resumió Manolo.