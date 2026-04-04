Real Betis - Espanyol (0-0)
El Espanyol no gana pero mejora: los pericos resisten en Sevilla y arrancan un meritorio empate
El cuadro de Manolo González, sostenido por Dmitrovic en la primera parte, mantuvo la portería a cero por primera vez en 14 partidos. El Camp Nou será el próximo examen para los blanquiazules.
Sigue sin ganar el Espanyol en una lista sin victorias que ya asciende a 13 partidos. En ella se incluyen decepciones notables como las vividas en casa ante Girona, Alavés, Oviedo o Getafe. No puede decirse lo mismo del empate de este sábado ante el Betis en Sevilla (0-0). No venció el bloque de Manolo González, pero dio un paso adelante en su rendimiento defensivo. Por algo se empieza. Resistió y plantó cara a uno de los mejores conjuntos de la Liga y salvó la primera de sus tres salidas consecutivas con un notable. El Camp Nou será el próximo examen en el derbi del sábado 11 de abril.
Puestos a sacar aspectos positivos hay que mirar hacia la retaguardia. El equipo catalán no dejaba la portería a cero desde el triunfo por la mínima logrado en Getafe el pasado 13 de diciembre (0-1). Había encadenado 13 partidos encajando goles, alguno realmente doloroso. En La Cartuja volvió a las buenas costumbres del comienzo de curso. Dmitrovic cerró con llave por primera vez en la segunda vuelta. En la primera, sumó siete 'clean sheets'.
Compareció el Espanyol sobre el césped con un par de novedades en el once. Manolo apostó por Pol Lozano y Roberto en lugar de Terrats y Kike García en un retorno a su tridente preferido de la medular y al ariete que solía empezar los partidos en los mejores momentos de la campaña. En los verdiblancos, solo se echaba en falta a Abde entre el elenco de estrellas comandado por jugadores tan peligrosos como Antony, Fornals o el Cucho.
Mano milagrosa
No parecía dispuesto el Betis a ampliar su racha negativa tras encadenar cinco jornadas sin ganar y 3 puntos de los 15 últimos. Bastante tuvo el Espanyol con llegar al descanso sin graves heridas. Un disparo de Ngonge en el minuto 23 fue el único intento mencionable de los pericos, que sobrevivieron gracias a Dmitrovic.
El meta serbio apareció por primera vez en un cabezazo de Llorente, pero se lució especialmente con una mano milagrosa en un tiro de Ruibal que parecía un gol cantado (m. 29) y en otro remate envenenado de Altimira (m. 33). Con un 73% de posesión y una docena de disparos el cuadro andaluz estuvo más cerca del gol que el catalán, pero los hombres de Manolo se mostraron sólidos y ordenados.
"Es un buen punto y con portería a cero, que nos hacía mucha falta. Hemos dado la cara en todo momento. Ahora vamos a competir al máximo contra el Barça"
Larguero final
Se mantuvo firme el cuadro perico en la reanudación a la espera de los cambios que agitarían el pulso. Fue el técnico visitante el primero en mover el árbol al ubicar a Kike García por Roberto, mientras Pellegrini apostó poco después por el peligroso Abde, el extremo que selló la remontada de los andaluces en el choque de octubre en Cornellà (1-2).
Justo antes de la entrada del marroquí, Expósito puso a prueba a Valles con un disparo ajustado que animó a los blanquiazules. Era obvio que tocaría sufrir en el tramo final. Se temía el arreón del Betis y el joven Pablo García topó con el travesaño (m. 79) en la mejor ocasión de los locales. Ya en el 93 llegaría el último susto con el mismo protagonista. El canterano disparó alto y los pericos suspiraron.
Esta vez no hubo errores ni desgracias. El Espanyol no ganó pero recuperó su fortaleza. "Es un buen punto y con portería a cero, que nos hacía mucha falta. Hemos dado la cara en todo momento. Ahora vamos a competir al máximo contra el Barça", resumió Manolo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
- Yara, oficial de primera en obras con 25 años: 'Quiero llegar a un montón de chicas y que se den cuenta de que este oficio también es nuestro
- Identificados varios españoles entre las víctimas de una red nepalí de falsos rescates millonarios
- Sánchez pospone el comité federal del PSOE para después de las andaluzas sin previsión de primarias municipales
- Meritxell Batet: “Durante dos años no he podido ver las sesiones de control. Me dolía demasiado”
- Un choque múltiple entre un camión y dos turismos genera largas retenciones en la AP-7
- Guerra en Irán, última hora en directo: EEUU rescata 'sano y salvo' al segundo piloto del caza derribado en Irán
- Australia espera la llegada de 53 buques petroleros este mes para asegurar el suministro de combustible