NBA
Doncic, baja "indefinida" en los Lakers a las puertas del play-off
El astro esloveno sufrió una lesión en el isquiotibial en el partido contra los Oklahoma City Thunder.
Luka Doncic es baja "indefinida" por una lesión en el isquiotibial que se produjo en el partido de anoche frente a los Oklahoma City Thunder, a solo dos semanas del inicio de los 'playoff', según informó este viernes ESPN.
Doncic se perderá los cinco partidos de temporada regular que les quedan a los Lakers y su disponibilidad de cara a los play-offs es ahora mismo incierta, de acuerdo con Shams Charania, uno de los 'insiders' con mejores fuentes en la liga. Los play-offs arrancarán el próximo sábado 18 de abril.
Fuera de los premios
Además, el esloveno, que ha disputado 64 partidos esta temporada, queda fuera de la carrera por los premios de la NBA —que exigen un mínimo de 65 encuentros— justo cuando su candidatura al MVP tomaba fuerza.
La lesión ocurrió durante el tercer cuarto del partido, cuando acabó tendido sobre la pista y cubriéndose la cara con las manos. Los Thunder machacaron a los Lakers 139-96, la segunda peor derrota de la carrera de LeBron James.
Antes de su lesión, Doncic llevaba 13 partidos con 30 puntos o más, con un promedio de 39,8, con noches históricas como los 60 puntos contra los Miami Heat el 19 de marzo.
Líder en anotación
De hecho, el esloveno lidera la NBA en anotación esta temporada, con un promedio de 33,5 puntos por partido. Su gran momento de forma coincidió con una racha brillante de los Lakers de JJ Redick, que firmaron un 15-2 en marzo para afianzarse en la tercera posición del Oeste, solo por detrás de los Thunder y los San Antonio Spurs.
El agente de Doncic, Bill Duffy, informó en un comunicado su intención de invocar "circunstancias extraordinarias" para que su cliente pueda ser tenido en cuenta en los premios del año, dado que parte de las ausencias se debieron al nacimiento de su segunda hija.
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