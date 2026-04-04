Contracrónica del Atlético-Barça: todos contentos, menos el Real Madrid

Simeone se salió con la suya. Su intención no era minimizar la derrota del Real Madrid en Mallorca y mantener la Liga con vida, su objetivo primordial era desgastar al Fútbol Club Barcelona. Flick no pudo rotar y, en el primer asalto de los tres que vivirán Barcelona y Atlético en once días, se vio obligado a alinear su once más titular con Pedri, Lamine, Fermín, Cubarsí… Cholo, por su parte, dio descanso a sus titulares, que llegarán con las baterías cargadas al compromiso de Champions. Ver a Nico defendiendo a Lamine resultaba una anomalía que no se repetirá en el duelo europeo. Y al once ‘colchonero’ se asomaban jugadores que no eran precisamente habituales como Obed Vargas o Almada.

Marcos Llorente lo veía con sus gafas amarillas desde la grada, Julián Álvarez, Hancko y Lookman, desde el banquillo, y Oblak y Pubill finalizando su recuperación para estar aptos en Champions. Aún así el Atlético le hizo partido, le exigió y hasta se pudo adelantar con dos ocasiones clarísimas de Griezmann en las que se confirmó que el punto débil del Barça es su porosidad defensiva. Especialmente en la banda derecha, donde Cancelo y Rashford no cierran el carril. Con el inglés haciendo de Raphinha y Fermín de falso 9 por delante de Olmo, las miradas estaban puestos en Lamine. Fermín pudo estrenar el marcador, pero Musso cerró bien la portería.

Simeone quería ritmo, vértigo, exigencia, diversión, duelos... Cholo buscaba vaciar los pulmones y cargar las piernas de los azulgranas. Era un Atlético feroz con presión alta y mucha agresividad defensiva. El paso de los minutos disparó el correcalles alentado por el Cholo desde la banda. Un remate de Lamine cacheteó el palo local, pero fue Giuliano, el galgo atlético, quien abrió el marcador y le dio una alegría al Real Madrid de Arbeloa.

Dos víctimas culés

El gol atlético se cobró una víctima inesperada, Araujo, que se marchó al banquillo a colocarse hielo en el muslo. Y 75 segundos después del gol de Giuliano empató Rashford. Hubo tiempo incluso para que Simeone júnior, Olmo, Koke y Fermín pusieran picante con una bronca porque el choque tenía electricidad. Lo que quería Simeone, aunque la mala noticia llegó en forma de expulsión de Nico, que dejó a locales en inferioridad antes del descanso.

El partido se cobró una segunda víctima azulgrana, la de Marc Bernal, quien después de entrar por Araujo se marchó tocado en un tobillo. Simeone buscó en las profundidades de su banquillo, de donde sacó al canterano Morcillo y al joven Taufik, chico de 18 años nacido en Ghana. Del equipo que jugó desde el minuto 70 en adelante del Atlético, solo Ruggeri y Nahuel Molina estarán sobre el césped del Camp Nou el próximo miércoles. El postrero gol de Lewandowski premió el tesón de los de Flick y amplió la distancia con el Real Madrid a siete puntos, pero Simeone, a quien no seducía especialmente la idea de ayudar al Real Madrid, quedó satisfecho por haber exigido al Barça durante 88 minutos. Todos contentos. Todos menos Lamine, que se marchó enfadado del campo y que ni siquiera celebró el gol final de Lewandowski que daba los tres puntos al Barça.

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El entrenador Hansi Flick celebraba el triunfo "en un partido que hemos controlado y hemos conseguido tres puntos muy importantes". El técnico apuntaba que "Lamine se marchó enfadado porque no logró marcar y lo intentó varias veces". Mientras Eric García apuntaba que "todos sabíamos lo que había pasado en Mallorca. Este triunfo supone un salto importante".