BUNDESLIGA
El Bayern remonta un 2-0 con goles en los minutos 92 y 99
El rival del Madrid en la Champions perdía frente al Friburgo en el minuto 71 y firmó una briosa reacción final con un doblete del lateral zurdo Bischof y un tanto del joven Karl
El Bayern no decae en la Bundesliga ni en los peores momentos. Ni perdiendo por 2-0 fuera de casa a 19 minutos del final. Ni dejándose ir a tres días de enfrentarse en la Champions al Madrid en el Bernabéu el próximo martes. Sin especular con los 12 puntos de ventaja que alcanzó en la Bundesliga sobre el Borussia Dortmund.
En otra demostración de fuerza, el campeón bávaro remontó dos goles del Friburgo con un esfuerzo en el tiempo añadido que le dio la victoria por 2-3. Dos tantos en los minutos 92 y 99 le permitieron sumar la 23ª victoria en las 28 jornadas disputadas del campeonato alemán.
El Friburgo dominó en el primer tiempo, pero no abrió el marcador hasta el primer minuto de la segunda mitad con una diana de Johan Mazambi y amplió su ventaja en el minuto 71 de Lucas Höler, que había desperdiciado dos ocasiones anteriormente. Vincent Kompany efectuó cuatro cambios entre los dos goles locales. Uno de ellos fue el de Michael Oliseh, reservado en el banquillo, mientras que el inglés Harry Kane se quedaba en Múnich para recuperarse de la lesión. El técnico había efectuado algunas variaciones en la formación titular habitual.
La reacción del Bayern se empezó a vislumbrar antes de que el lateral izquierdo Tom Bischof, desde fuera del área, recortara distancias con el 2-1. El campeón siguió porfiando, dominador ya del juego y Bischof, volvía a marcar, de nuevo desde fuera del área el 2-2. No se confirmó el Bayern, ni mucho menos, que mantuvo sus ataques hasta obtener el premio. Se lo llevó el joven Lennart Karl (18 años) que aprovechó un pase de Alphonso Davies desde la línea de fondo tras un gran pase filtrado de Kimmich.
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