El Bàsquet Girona sigue soñando y hunde en la cola al Covirán Granada

El Bàsquet Girona se reencontró este sábado con la victoria para seguir soñando con las eliminatorias por el título al vencer en el Palacio de los Deportes por 84-91 al Covirán Granada, que continúa como colista de la Liga Endesa con la salvación cada vez más difícil.

Los dos equipos comenzaron el choque erráticos en el tiro, aunque los visitantes se enchufaron con tres triples seguidos del estadounidense Mark Hughes (14-20, m.8) y los locales con acierto coral en el tramo final de un primer cuarto que acabó 21-24.

El Girona se mostró más regular en el segundo acto (29-35, m.16), pero no aprovechó las dificultades para anotar de los granadinos, que reaccionaron liderados por el bosnio Amar Alibegovic (43-39, m.19 tras un parcial de 14-4) para llegar por delante al descanso (43-42 con triple sobre la bocina del argentino Pepe Vildoza).

Hughes, decisivo

Los visitantes salieron mucho mejor de vestuarios, con el estadounidense Otis Livingston como jefe de operaciones (46-58, m.26), ante un Covirán Granada negado en el lanzamiento de tres (3 de 19 mediado el tercer cuarto).

El dominicano Jassel Pérez permitió a los andaluces llegar con opciones a unos diez minutos finales (59-68) en los que los de casa encontraron el acierto en el triple para llegar con posibilidades al final (75-77, m.35).

Parecía tener el Girona el partido controlado (77-83), volteó el marcador el Covirán Granada con un parcial de 7-0 con Lluis Costa al mando (84-83 ya en el último minuto y medio), pero apareció Hughes con seis puntos seguidos en el momento clave para sentenciar el partido a favor de los suyos.

Ficha técnica:

84 - Covirán Granada (21+22+16+25+): Costa (7), Kljajic (9), Johnson (3), Bozic (19), Babatunde (1) -cinco inicial- Rousselle (3), Ngouama (3), Pérez (17), Alibegovic (14), Brimah (8).

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91 - Basquet Girona (24+18+26+23): Livingston (11), Needham (14), Busquet (9), Martínez (0), Geben (12) -cinco inicial- Hildreth (0), Hughes (18), Ferrando (0), Vildoza (3), Brunot (3), Maric (13), Susinskas (8).