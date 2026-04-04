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Atlético de Madrid – Barça, hoy en directo: última hora del partido de Liga
CRÓNICA | El Real Madrid se deja media Liga en Son Moix
Partido clave para el título de liga. Atlético de Madrid y FC Barcelona se enfrentan esta noche en un duelo de máxima exigencia, con mucho más que tres puntos en juego. El primer duelo ante los colchoneros, contra los que el equipo de Hansi Flick se disputarásn os cuartos de Champions a doble partido. Antes, sin embargo, el duelo en Liga que podría acercar mucho el título a los azulgranas tras la derrota del Real Madrid ante el Mallorca esta misma tarde.
Muchas gracias por acompañarnos en esta noche de fútbol. ¡Nos leemos pronto!
Fermín de la Calle
La contracrónica
Simeone se salió con la suya. Su intención no era minimizar la derrota del Real Madrid en Mallorca y mantener la Liga con vida, su objetivo primordial era desgastar al Fútbol Club Barcelona. Flick no pudo rotar y, en el primer asalto de los tres que vivirán Barcelona y Atlético en once días, se vio obligado a alinear su once más titular con Pedri, Lamine, Fermín, Cubarsí… Cholo, por su parte, dio descanso a sus titulares, que llegarán con las baterías cargadas al compromiso de Champions. Ver a Nico defendiendo a Lamine resultaba una anomalía que no se repetirá en el duelo europeo. Y al once ‘colchonero’ se asomaban jugadores que no eran precisamente habituales como Obed Vargas o Almada.
Contracrónica del Atlético-Barça: todos contentos, menos el Real Madrid
Juan Cruz Ruiz
"Jugó todo el Barça, desde la puerta hasta la delantera. Como si fuera un equipo nuevo, reciente, afrontó uno de los grandes partidos de la temporada con inteligencia y con ganas de encontrarse, al final, con una victoria"
Hansi Flick: "Hemos podido controlar el partido y nos llevamos los tres puntos"
"Ha sido una victoria muy importante. Hemos podido controlar el partido y nos llevamos los tres puntos", explicó el entrenador azulgrana. Sobre el enfado de Lamine, el míster no se quiso mojar. "No lo sé, estaba un poco enfadado. Es normal, lo ha dado todo y no ha podido marcar. Claro que es emocional. Ahora está en el vestuario y está bien. No tiene nada que ver con el juego, lo ha dado todo".
Y sobre las lesiones de Araujo y Bernal, habrá que esperar a mañana, aunque el técnico es optimista: "Tenemos que ver, esperar a mañana. Y entonces sabremos resultado y ver qué hacemos. Espero que no vaya a más. Ronald venía de la selección, de dos partidos, espero que no sea nada grave"
Joan Domènech
Lewandowski hunde al Madrid y al Atlético
Aterrizó en Barcelona tristísimo por haber perdido la posibilidad de jugar el Mundial, pero recuperó muy pronto la alegría. Con el gol afortunado que le faltó con Polonia frente a Suecia, y que le dio al Barça una ventaja casi decisiva para revalidar la Liga.
La crónica del partido, Lewandowski hunde al Madrid y al Atlético.
Se marchó del terreno de juego Lamine Yamal visiblemente cabreado. Esperaremos a ver si en rueda de prensa nos cuenta Hansi Flick qué ha sucedido.
Eric García: "Si ganábamos, dábamos un salto importante"
"Todos sabíamos lo que había pasado por la tarde. Veníamos del partido de Copa del Rey aquí. Que fue un desastre. Si ganábamos, dábamos un salto importante. Estamos muy contentos", dijo el jugador del Barça tras el encuentro.
Y lo celebran los futbolistas
¡Final en el Metropolitano!
Victoria del Barça en el primero de los tres asaltos ante el Atlético de Madrid. En el Metropolitano, los tantos de Lewandowski y Rashford le dan los 3 puntos al conjunto de Hansi Flick y le colocan 7 por encima del Real Madrid en la tabla.
Min 90 (1-2)
Se añaden 6 minutos.
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