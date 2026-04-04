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Atlético de Madrid – Barça, hoy en directo: última hora del partido de Liga

CRÓNICA | El Real Madrid se deja media Liga en Son Moix

Robert Lewandowski celebra el gol de la victoria sobre el Atlético.

Robert Lewandowski celebra el gol de la victoria sobre el Atlético. / Mariscal / EFE

Laia Bonals

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Partido clave para el título de liga. Atlético de Madrid y FC Barcelona se enfrentan esta noche en un duelo de máxima exigencia, con mucho más que tres puntos en juego. El primer duelo ante los colchoneros, contra los que el equipo de Hansi Flick se disputarásn os cuartos de Champions a doble partido. Antes, sin embargo, el duelo en Liga que podría acercar mucho el título a los azulgranas tras la derrota del Real Madrid ante el Mallorca esta misma tarde.

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