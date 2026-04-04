Atlético de Madrid – Barça, hoy en directo: última hora del partido de Liga

Hansi Flick: "Hemos podido controlar el partido y nos llevamos los tres puntos"

"Ha sido una victoria muy importante. Hemos podido controlar el partido y nos llevamos los tres puntos", explicó el entrenador azulgrana. Sobre el enfado de Lamine, el míster no se quiso mojar. "No lo sé, estaba un poco enfadado. Es normal, lo ha dado todo y no ha podido marcar. Claro que es emocional. Ahora está en el vestuario y está bien. No tiene nada que ver con el juego, lo ha dado todo".

Y sobre las lesiones de Araujo y Bernal, habrá que esperar a mañana, aunque el técnico es optimista: "Tenemos que ver, esperar a mañana. Y entonces sabremos resultado y ver qué hacemos. Espero que no vaya a más. Ronald venía de la selección, de dos partidos, espero que no sea nada grave"