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METROPOLITANO, 21 H.

La alineación del Barça ante el Atlético: Flick sale sin un 'nueve'

Dani Olmo, en el partido frente al Rayo Vallecano.

Dani Olmo, en el partido frente al Rayo Vallecano. / Dani Barbeito / SPO

Joan Domènech

Joan Domènech

Barcelona
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Hansi Flick no reserva a nadie para el partido de la Champions ante el mismo Atlético al que se enfrenta este sábado en la Liga. Ni siquiera sucumbe a la tentación de especular tras la derrota del Real Madrid en Mallorca. Pero hace un cambio relevante para buscar las cosquillas al once rojiblanco: sale sin un 'nueve' fijo.

Ni Ferran ni Lewandowski aparecen en la alineación con la que Flick pretende reforzar el centro del campo, llenarlo con más jugadores y con más capacidad de pase que sirva para frenar los contragolpes del Atlético. Será Dani Olmo el que ocupe la falsa posición de delantero centro, con Lamine Yamal y Marcus Rashford, en las bandas. El inglés ocupa la plaza del lesionado Raphinha.

La recuperación de Eric devuelve al de Martorell al centro del campo, donde formará con Fermín y Pedri. Marc Bernal ha sido el sacrificado en el centro del campo.

En la defensa llama la atención la presencia de Ronald Araujo, de nuevo como lateral derecho. El lugar donde ha jugado desde que ha faltado Jules Kounde por su lesión muscular. El defensa francés, que ha recibido el alta médica antes de partir desde Barcelona, esperará en el banquillo, igual que Alejandro Balde, en la misma coyuntura.

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La alineación del Barça en el cuarto enfrentamiento con el Atlético, de los seis que habrá, es la siguiente: Joan Garcia; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Fermín, Eric, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Rashford.

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