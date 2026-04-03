Manolo, sobre los insultos del España-Egipto en Cornellà: "La sociedad española es más tolerante que racista"

Apuntar las estadísticas negativas del Espanyol en 2026 empieza a ser cansino y doloroso. Doce jornadas sin ganar con 4 puntos de 36 han traído de nuevo el pesimismo al entorno perico, que también ve con cierta preocupación el complicado calendario que se avecina. A los blanquiazules les esperan tres salidas consecutivas, la primera de ellas este sábado (18.30 horas) ante el poderoso Betis. Luego llegará el derbi en el Camp Nou y Vallecas cerrará una trilogía temible.

Cuanto antes se produzca la ansiada victoria antes podrá aliviarse un equipo al que se le han acumulado las desgracias en las últimas semanas. Es cierto que varios tropiezos vinieron acompañados de desastrosas decisiones arbitrales, pero también lo es que el Espanyol ha perdido la fiabilidad defensiva de la primera vuelta. Ahora le cuesta ser un bloque reconocible y cualquier adversidad se convierte en una montaña. Es clave salir de la espiral negativa.

El escándalo de Cornellà

"Estamos convencidos de ganar al Betis. La racha es muy mala, pero no tenemos la sensación de haber sido inferiores a los rivales, salvo los días del Villarreal y el Atlético. Hay que recuperar las cosas buenas de la primera vuelta. Creemos que les podemos hacer daño, vamos a ver si somos capaces de hacerlo", valoró este viernes Manolo González.

Manolo González, en la rueda de prensa de este viernes. / RCDE

El duelo llega en una semana marcada por los insultos racistas en Cornellà en el pulso de España contra Egipto. "El club hizo un comunicado que respaldamos todos, yo ya me he posicionado varias veces en este aspecto. Yo creo que la sociedad española es más tolerante que racista, eso está claro. A partir de aquí son situaciones que se dan en el campo, que no son agradables", comentó el técnico, que prefirió centrarse en el choque de La Cartuja y en corregir los errores de los últimos duelos.

Molestos con Pickel

"No es una cuestión de abracadabra, no es fácil salir cuando entras en una situación de este tipo. Para mí lo más importante es que los jugadores me valoren bien como jugador y como persona. Esto no es una excusa, pero aquí se ha bajado con Joselu, Darder, Braithwaite… Hay que ser objetivos y llevar el club lo más unidos posible", reflexionó el míster gallego.

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Manolo, junto a su equipo técnico, este viernes en el RCDE Stadium. / RCDE

Manolo no contará este sábado con el lesionado Puado, el sancionado Pere Milla ni Pickel, que no ha sido liberado por la federación del Congo después de lograr un billete para el Mundial que se ha celebrado con varios actos. "Es una situación anómala que está fuera de mi control. El club tomará las sanciones que tenga que tomar", concluyó el preparador.