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Tenis

Los españoles Rafa Jódar y Dani Mérida acceden por primera vez a una semifinal ATP

Los dos madrileños superaron accedieron a la penúltima ronda en los torneos ATP 500 de Marrakech y Bucarest.

Rafa Jódar celebra un punto.

Rafa Jódar celebra un punto. / Sport Pz / Zuma Press

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El tenista español Rafael Jódar dio otro paso histórico en su carrera este viernes al meterse en semifinales del torneo ATP 250 de Marrakech, mientras que Daniel Mérida accedió también por primera vez a la penúltima ronda en el torneo ATP 250 de Bucarest.

El madrileño Jódar, de 19 años, se vio beneficiado de la retirada del francés Alexandre Muller, con 6-2 y 2-0. Después de llegar por primera vez a unos cuartos de final ATP, Jódar rompió otro techo para meterse en la penúltima ronda del torneo marroquí, y empezar a soñar ya con su primer título.

Darderi, próximo rival

El tenista español, que además disputa su primer torneo ATP sobre tierra, fue muy superior al francés y se apuntó el 6-2 con calidad y eficacia en apenas media hora. Después de otros dos juegos para Jódar en el inicio del segundo set, Muller se retiró por lesión.

Tras culminar la temporada 2025 participando en las Next Gen ATP Finals en Yeda, Jódar mantiene una inercia hacia arriba en 2026, ahora a dos pasos de un primer título. El penúltimo será este sábado contra el italiano Luciano Darderi, quien avanzó también con la lesión del alemán Yannick Hanfmann.

Marozsan, duro escollo

Mientras, Mérida cumplió con la misma hazaña con otra victoria por retirada ante el francés Titouan Droguet, con 4-6, 7-6(6) y 3-1. El madrileño se hizo con el billete después de salvar ocho bolas de 'break' en el segundo set y tres bolas de partido en el 'tie-break' con el que forzó la tercera manga.

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La resurrección de Mérida, quien a sus 21 años está logrando esta semana en la tierra rumana sus primeras victorias ATP, superó a un maltrecho Droguet en el tercer acto. El español se medirá en 'semis' con el húngaro Fabian Marozsan.

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