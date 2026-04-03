BARRACA Y TANGANA

Por lo menos no están por ahí drogándose, por Enrique Ballester

Quizá piensa que tengo una amante, cuando lo que tengo es un ascenso, dos Champions y cuatro Ligas en tan solo unos días

Partido de veteranos entre la Penya Sant Jordi y el Ajax de Amsterdam en el campo Kiko Serra de Eivissa. / JA RIERA / DIB

Cuando llevo a Teo a entrenar, paso por unas canchitas muy tentadoras. El campo es pequeño, acaban de instalar el césped artificial y las porterías son de fútbol sala. Desde el otro lado de la valla, pienso que quizá sea el momento de volver a jugar una pachanga. Pienso también quiénes estarían disponibles en 2026 para jugar una pachanga. Pienso cuánto tiempo hace que no juego de veras a fútbol. Pienso que echo de menos la sensación de tirar o devolver una pared, de meter un pasecito interior, de pedirla, de pisarla, de quedármela.

Pienso, rememoro y fantaseo, con una motivación moderada, hasta que la cancha deja de estar vacía y se llena de seres humanos. Aparece un grupo de señores cuarentones como yo y el paisaje deja de ser idílico. Observo que no juegan exactamente andando, pero casi, porque tampoco corren, en realidad. La mayoría juega fatal: malos controles, malos golpeos, peores movimientos. La ropa les queda grande o pequeña. Coordinan mal, se giran mal, les duele todo. Están súper tiesos. De alguna manera, me estoy viendo desde fuera. Así seríamos si quedáramos para volver a jugar a fútbol, y no es bonito. Se me quitan las ganas de intentarlo.

Cuando era un chaval y tenía partidos y entrenamientos, los padres solían decir: "Si están aquí por lo menos no se están drogando". Si nos vieran ahora, dirían: "Estarían mejor drogándose".

Más digno. Cero dudas.

Los veteranos del Real Madrid celebran un gol en un partido benéfico jugado en el Bernabéu. / Víctor Lerena / EFE

Es un poco triste, pero es así. A veces escuchas a futbolistas profesionales que dicen que el fútbol no se disfruta a esos niveles. Otros, cuando se retiran, cuentan que les duele todo al salir de la cama cada mañana. Además, muchos no saben qué hacer con su vida. Yo tengo todo eso (el sufrimiento, los dolores, el vacío), pero sin la parte de haber sido futbolista antes.

Fuera bromas, pagaría bastante por recuperar, durante un par de horas, la capacidad de jugar a fútbol como a los 13 años. Para acercarme un poco, debería primero atravesar un sacrificio físico lejos de mi alcance. Quizá por eso me refugio en los juegos.

En los juegos virtuales: hace poco, me escribió Pablo Román para que probara VirtuaFC, un nuevo juego que ha creado. Es sencillo y a la vez tremendamente adictivo. Me ha llegado en el peor momento posible, con un montón de días libres por delante.

Empecé a jugar, la primera noche, y se me hizo de día. Desde entonces, llevo tres días que no levanto cabeza. He jugado hasta en la cola del supermercado. Obligo a mis hijos a ver la tele, que ya no quieren ver más tele y piden jugar a algo analógico o hacer algo juntos, y yo ‘hombre, no, poneos otro capítulo que estoy haciendo cosas del trabajo’, mientras juego como un yonqui y acumulo campeonatos.

No sé cuánto tiempo me durará el vicio. Seguramente me salve la vuelta al trabajo, la verdad, aunque esté feo decirlo. Igual para dejarlo necesite lo de la canchita. Sentir vergüenza viéndome desde fuera.

Noticias relacionadas

De momento, mi mujer observa cómo paso horas con el móvil y no dice nada. Creo que sospecha algo. Quizá piense que tengo una amante, cuando lo que tengo es un ascenso, dos Champions y cuatro Ligas en tan sólo unos días. Quizá piense lo que pensaban mis padres: "Por lo menos no está por ahí drogándose". 

  1. Identificados varios españoles entre las víctimas de una red nepalí de falsos rescates millonarios
  2. Meritxell Batet: “Durante dos años no he podido ver las sesiones de control. Me dolía demasiado”
  3. Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
  4. Yara, oficial de primera en obras con 25 años: 'Quiero llegar a un montón de chicas y que se den cuenta de que este oficio también es nuestro
  5. El Gobierno construirá una planta solar en el corazón del gran cementerio nuclear de España
  6. Guerra en Irán, última hora en directo: EEUU rescata 'sano y salvo' al segundo piloto del caza derribado en Irán
  7. Sánchez pospone el comité federal del PSOE para después de las andaluzas sin previsión de primarias municipales
  8. La alta velocidad registra una nueva cifra récord de viajeros al calor de los billetes baratos

Antonio Corgos: "A Carl Lewis le cogí manía: era mal compañero, un divo que iba a entrenar en limusina"

Antonio Corgos: "A Carl Lewis le cogí manía: era mal compañero, un divo que iba a entrenar en limusina"

Lucas Boyé salva un punto para el Alavés con un penalti en el minuto 91

Manchester City-Southampton y Leeds-Chelsea, semifinales de la FA Cup

Manchester City-Southampton y Leeds-Chelsea, semifinales de la FA Cup

El Celta remonta al Valencia en Mestalla y acecha al Betis en su lucha por la quinta plaza (3-2)

El Celta remonta al Valencia en Mestalla y acecha al Betis en su lucha por la quinta plaza (3-2)

El Getafe coge vuelo y aleja al Athletic de la pelea por Europa

El Barça gana en Zaragoza cuatro años después

Pogacar firma otra obra maestra en Flandes

Pogacar firma otra obra maestra en Flandes

La mirada del tigre Sindarov hipnotiza al mundo del ajedrez en Chipre

La mirada del tigre Sindarov hipnotiza al mundo del ajedrez en Chipre