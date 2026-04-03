Bagà acogerá el futuro Centro de Alto Rendimiento en altura de Catalunya

El Govern de la Generalitat y el Ajuntament de Bagà han firmado este jueves el protocolo de intenciones a través del cual se determina el objetivo de situar en el municipio berguedano el futuro Centre d'Alt Rendiment (CAR) en altura de Catalunya. La ubicación escogida es Coll de Pal, un paraje a más de 2.000 metros de altitud que reúne las "condiciones óptimas" para hacer realidad el proyecto para brindar un equipamiento destinado a la práctica deportiva en altura.

El documento, rubricado por el conseller d'Esports, Berni Álvarez, y el alcalde de Bagà, Lluís Casas, establece el entendimiento de ambas administraciones para hacer realidad el proyecto. La firma se ha formalizado aprovechando una visita institucional del Departament d'Esports al municipio, donde también ha asistido el secretari general d'Esports, Abel Garcia. A grandes rasgos, el equipamiento se desarrollará como una subsede del CAR de Sant Cugat del Vallès, dentro de la estrategia para consolidar una red de recursos deportivos públicos en el ámbito catalán.

"Es un proyecto único en Catalunya", ha recalcado el conseller en declaraciones a Regió7, detallando que "para nosotros es importante que los deportistas catalanes puedan llegar a tener un espacio en altura donde entrenar". "Es un día para estar muy ilusionado, porque es el inicio de un camino que estoy convencido de que acabará muy bien y que será histórico para Catalunya y nuestros deportistas", ha reiterado Álvarez.

"Este Jueves Santo se recordará durante muchos años aquí en Bagà, porque firmamos lo que será el futuro del deporte en Bagà", ha celebrado el alcalde, quien ha valorado que "el paraje de Coll de Pal cambiará exponencialmente, porque finalmente le podremos dar un uso muy importante a unos espacios que, hasta ahora, han estado abandonados". En efecto, el alcalde se refiere a las dos construcciones que ya se encuentran en este emplazamiento, el refugio y el edificio de servicios. Entre estos dos centros, un acuerdo complementario con Ferrocarrils para poder utilizar el Niu de l'Àliga anunciado por el conseller, y el desarrollo de alguna otra instalación complementaria, se prevé hacer realidad un equipamiento destinado al entrenamiento en hipoxia natural, con protocolos específicos de entrenamiento en altura y la proyección del Berguedà como polo deportivo de montaña.

Los primeros pasos no se harán esperar

Los detalles del equipamiento se establecerán a partir de la redacción del plan funcional y el proyecto técnico, que se supervisará desde el CAR de Sant Cugat. De hecho, desde el departament son optimistas y creen que muy pronto podrá haber novedades en la buena línea. "Hemos venido varias veces a verlo y ya estamos trabajando en ello, así que creo que puede ir relativamente deprisa", se ha mostrado confiado Álvarez, apuntando que "espero que se empiecen a ver cosas antes de un año". En todo caso, aún es pronto para afinar el presupuesto: "Tendremos que ver exactamente la dimensión que tendrá cada servicio, desde el gimnasio a la sala de fisioterapia, pasando por la cocina y la zona de residencia".

Todo ello contará con el apoyo burocrático del ayuntamiento, que se ha comprometido a facilitar la tramitación urbanística y administrativa necesaria para que el proyecto avance. "Estamos muy contentos de que esto se trabaje de esta manera, con impulso desde el sector público, y de que podamos tener unos espacios de nivel en la comarca del Berguedà", ha recalcado Casas, confirmando que "facilitaremos todo lo que esté en nuestras manos".

Un impulso más allá de Coll de Pal

Tanto el Departament d'Esports como el Ajuntament de Bagà ven esta iniciativa como un revulsivo que trasciende el ámbito del rendimiento deportivo y tendrá un impacto social y económico en el municipio. Por un lado, este protocolo de intenciones recoge el compromiso por parte del departament de estudiar la viabilidad sobre la construcción de una pista de atletismo en el pueblo. "La posibilidad de tener una pista de atletismo en Bagà también nos llena de felicidad, porque los vecinos y las entidades del pueblo también la podrán utilizar", ha celebrado el alcalde, que cree que el conjunto del proyecto servirá para dar aún más impulso a todo el tejido y tradición deportiva que tiene la villa.

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Asimismo, existe la confianza de que el impulso de las instalaciones supondrá un reclamo de país, estatal e internacional que repercutirá directamente en Bagà y en el conjunto del Berguedà. "El conseller siempre habla de la visión 360 del deporte y los deportistas, y pienso que aquí lo encontramos perfectamente y que podemos hablar de un proyecto prácticamente soñado", ha compartido el secretari general d'Esports sobre el potencial del centro, añadiendo que "como berguedano, puedo decir que es un orgullo ser testigo de esta apuesta histórica que servirá para darle a la comarca el impulso definitivo de su visión económica, dejando del todo atrás aquel imaginario de la minería y el textil para situar el deporte como un motor, como siempre hemos creído que podía ser en el Berguedà".