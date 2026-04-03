Tenis
Badosa cae eliminada en octavos de Charleston
La rusa Kalinskaya se impuso a la española por 6-4 y 6-2 en poco más de una hora de juego.
La española Paula Badosa, número 113 del mundo, fue superada por la rusa Anna Kalinskaya en la ronda de octavos y se despide de las pistas de arcilla del WTA 500 de Charleston (Estados Unidos).
Kalinskaya (n. 22 del WTA) se impuso a la española por 6-4 y 6-2 en poco más de una hora de juego y aseguró su pase a cuartos de final, donde se verá las caras con la estadounidense Iva Jovic.
La española se mostró menos sólida con su servicio, logrando llevarse un 56% de los puntos en disputa frente al 74 % de efectividad que registró Kalinskaya.
Fuera del top-100
Las rusa castigó cada concesión de Badosa al concretar sus cuatro opciones de quiebre (4/4), mientras que la española apenas tuvo dos oportunidades y sólo materializo una, en su primer juego del partido al resto.
Esta derrota mantiene a Badosa fuera del top 100, del que salió tras un año plagado de problemas físicos, y después de que el pasado marzo quedara fuera del WTA 1.000 de Indian Wells en primera ronda y del de Miami en segunda.
"Capaz de salir"
Tras caer en Miami, publicó un extenso mensaje en redes sociales en el que reconoció que está "lejos" de su "mejor versión", pero afirmó que "esa versión sigue dentro" de ella, y que quiere ser "recordada por demostrar que fue capaz de salir".
Hace un año, la tenista española ocupaba el puesto 9 del ranking WTA, mientras que en 2022 llegó a alcanzar la segunda posición.
La última vez que pisó unos octavos de final en un torneo WTA 500 o de categoría superior fue en junio del año pasado en Berlín. En aquella ocasión llegó hasta cuartos, pero se tuvo que retirar en pleno partido por una lesión.
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