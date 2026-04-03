Avales telemáticos, voto por correo y online universal y paridad en las listas: las elecciones del Athletic dejan en evidencia al Barça

Dos de los cuatro clubs deportivos de la Primera División española tenían que celebrar elecciones en este 2026. Después de que el Real Madrid y Osasuna lo hicieran el año pasado, en ambos casos con la reelección automática y sin oponentes de sus máximos mandatarios, Florentino Pérez y Luis Sabalza, tocaba convocar comicios en el Barça y el Athletic.

En la entidad azulgrana, las elecciones se resolvieron con la continuidad de Joan Laporta, claro vencedor frente al otro candidato en liza, Víctor Font. En Bilbao, todo apunta a que nadie conseguirá hacer frente a Jon Uriarte, presidente en los cuatro últimos años, por lo que a priori ni siquiera será necesario que los socios rojiblancos acudan a las urnas el próximo 8 de mayo, fecha fijada para el voto.

Joan Laporta, reelegido presidente del FC Barcelona con el 68,18% de los votos / Javier Borrego / AFP7 / Europa Press / VÍDEO: EUROPA PRESS

El Barça no exige aval económico

Si se confirma que ningún otro socio del Athletic presenta una candidatura alternativa, como así parece que ocurrirá, el Barça podrá enorgullecerse de ser el único de los cuatro clubs en el que los socios han tenido la oportunidad de elegir entre dos proyectos diferentes. Un hecho que viene muy condicionado porque el Barça es, hoy, el único de los cuatro que no exige un aval económico a los candidatos a presidente para proteger a la entidad de eventuales pérdidas, después de que la Ley del Deporte de 2022 eliminara su obligatoriedad.

En el resto de aspectos, el Barça tiene mucho que aprender del Athletic en materia electoral. Uno de los grandes temas de la precampaña azulgrana fue la no habilitación del voto por correo, lo que afectó a la capacidad de muchos socios de fuera de Catalunya y Andorra (se habilitaron sedes de votación en Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida y en el Principado) de poder ejercer su legítimo derecho al voto.

Del voto por correo al telemático

En Bilbao ha existido siempre la capacidad para votar por correo y se mantiene esa opción, haciendo innecesario acudir presencialmente a San Mamés el día de las votaciones. Sin embargo, la reforma estatutaria que llevó a cabo el club vasco en 2022 abrió una nueva posibilidad que se va a estrenar (si se llegan a celebrar) en estas elecciones: el voto electrónico.

El hasta ahora presidente del Athletic Club, Jon Uriarte, en foto de archivo de Luis Tejido. / LUIS TEJIDO / EFE

La manera de solicitarlo es tan sencilla como media docena de clics. El socio del Athletic debe acceder al área privada de la web del club, acudir al apartado correspondiente, pinchar en el enlace para solicitar el voto electrónico y validar su solicitud con un código enviado a su teléfono móvil. El voto por correo postal es algo más farragoso, pero no deja de ser un método ya desfasado e innecesario, dadas las herramientas tecnológicas para hacerlo de manera telemática.

Los avales, también por internet

De la misma manera, el Athletic ha estrenado en estas elecciones el aval telemático. Hasta ahora, como sucede en el Barça, los candidatos a la presidencia tenían que recoger físicamente cada uno de los avales necesarios para formalizar su candidatura. Un proceso que desemboca en la clásica llegada de los candidatos a la sede del club con cajas y cajas llenas de impresos firmados por los socios.

En Bilbao, ese método es historia. Ahora, los socios interesados en ser candidatos envían la documentación necesaria a la Comisión Electoral para que les valide como precandidatos. Superado ese trámite, su candidatura se publicita en el área privada para socios, en los que estos pueden avalar un máximo de dos aspirantes, de nuevo con un clic.

Los avales a la candidatura de Jon Uriarte a la presidencia del Athletic. / EPC

El Athletic exige listas con paridad

El sistema, en un escenario con múltiples candidatos, favorece la pluralidad electoral, al no ser necesario un equipo de personas que se pateen las calles de la ciudad en la búsqueda de socios que les den su firma, un dispositivo humano y técnico que puede llegar a tener un coste importante, como bien saben todos los precandidatos a las elecciones del Barça. Además, la web va informando del número de avales que ha recibido cada candidato, hasta un 105% de los necesarios.

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Uno de los requisitos de las candidaturas tiene que ver con la paridad. El reglamento electoral del Athletic exige que haya un porcentaje de mujeres en ellas que sea igual o superior al porcentaje de socias que tiene la entidad. Una normativa que ha promovido que el bilbaíno sea, históricamente, el club con más mujeres en su junta directiva. El Barça, en cambio, no hay ninguna norma en favor de la paridad. En la nueva junta de Joan Laporta habrá 20 hombres y solo dos mujeres: Elena Fort y Carme Hortalà.