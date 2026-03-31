Nico Williams y Red Bull lanzan un torneo callejero 4vs4 sin porteros en tres ciudades

El extremo del Athletic Club Nico Williams será el embajador de 'Red Bull Rey del Barrio', el nuevo torneo de fútbol que vuelve a las raíces de la calle con partidos 4vs4 y sin porteros, que se disputará en barrios de Madrid, Barcelona y Bilbao a lo largo del mes de mayo.

"El fútbol, antes de jugarse en grandes estadios, fue una religión de barrio. Se jugaba en el asfalto, entre bloques de viviendas y bajo las luces de las farolas y una ley no escrita: el que gana, se queda. 'Red Bull Rey del Barrio' recupera esa esencia; el primer gran evento con el que la marca aterriza en el universo futbolístico español para dar alas al talento que late en cada esquina", anunció la marca a través de un comunicado.

Un formato rápido y sin porteros

De este modo, Red Bull y Nico Williams se unen para rendir homenaje a las tradiciones de los barrios donde comienzan muchos sueños futbolísticos. El campeón de Europa con la selección española no olvida dónde se forjó su regate, en las canchas de Buztintxuri. "Ahí es donde la pasión empieza, donde el fútbol es puro y sin filtros. Con Red Bull Rey del Barrio queremos que esa cultura vuelva a ser la protagonista", afirmó el menor de los Williams.

Con este torneo, Red Bull apuesta por un formato de juego rápido y fluido tipo 'Rey de la Pista', con equipos 4vs4, sin porteros y centrado en la habilidad técnica y la puntería. Los partidos durarán cinco minutos, y el equipo que marca se mantiene en pista y avanza en el torneo. Un árbitro reactivo intervendrá solo cuando sea estrictamente necesario, permitiendo que la intensidad de la calle sea la protagonista.

Fechas y ciudades del torneo

La competición recorrerá tres ciudades en busca del título. Arrancará en Madrid el 8 y 9 de mayo, continuará en Barcelona el 15 y 16 de mayo y finalizará en Errekalde (Bilbao) el 28 y 29 de mayo, donde se celebrará también la Gran Final Nacional.

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Allí, los ocho mejores equipos se enfrentarán por el título de campeones de 'Red Bull Rey del Barrio' en el barrio que vio crecer al extremo internacional.