Muere Borislav Mihaylov, el portero del peluquín en la histórica Bulgaria del Mundial de 1994: "No puedo parar de llorar", dice Stoichkov

El exportero búlgaro Borislav Mihaylov, histórico de la selección de su país y que fue el titular en el recordado Mundial de los Estados Unidos de 1994, ha fallecido a los 63 años según anunció este martes la Unión Búlgara de Fútbol (UBF).

"La Unión Búlgara de Fútbol anuncia con profunda tristeza el fallecimiento de la leyenda del fútbol búlgaro y presidente del organismo durante muchos años: Borislav Mihaylov. La Unión Búlgara de Fútbol expresa sus más sinceras condolencias a la familia, parientes y a todos aquellos que lamentan su pérdida", indicó la federación en su página web.

La UBF recordó que como portero de la selección nacional búlgara, Mihaylov disputó 102 partidos con la camiseta nacional, 60 de ellos como capitán, "un récord en la historia" del combinado búlgaro, con el que debutó en mayo de 1983 contra Cuba en Sofía (3-2) y jugando su último partido el 5 de junio de 1998 contra Argelia (2-0).

Mihaylov formó parte de la generación dorada de Bulgaria junto a otros conocidos como Hristo Stoichkov, Iordan Letchkov, Krasimir Balakov o Emil Kostadinov, que alcanzó el cuarto puesto en el Mundial de Estados Unidos de 1994 y eliminando en cuartos en el camino a la entonces defensora del título, Alemania, después de haber ganado en su grupo a Argentina. También participó en el Mundial de México de 1986 y en la Eurocopa de Inglaterra de 1996.

Aquel histórico Mundial lo jugó con un peluquín calzado en la cabeza para disimular su calvicie. Tras lograr el pase a las semifinales Mihaylov reconoció ante la prensa que durante todos sus compromisos había usado su cabellera postiza. El cancerbero prometió exhibir su calvicie si la selección batía a Italia y se clasificaba para la final. “Lo lanzo a la tribuna. No lo dudo, doy mi peluquín por un lugar en la final", declaró. El combinado liderado por Roberto Baggio impidió semejante imagen.

Presidente de la federación

A nivel de clubes, el portero jugó en su país en el Levski, el Botev Plovdiv y el Slavia, y también para el Os Belenenses portugués, el Mulhouse francés, el Reading inglés y el Zurich suizo. Tras finalizar su carrera como jugador, Mihaylov continuó su trayectoria como entrenador y posteriormente estuvo vinculado a la UBF, siendo su presidente durante los periodos 2005-2019 y 2021-2023.

"¡Nuestro capitán, nuestro líder, nuestro amigo nos ha dejado! ¡No puedo parar de llorar! ¡Fuiste un gran hombre y un gran arquero! ¡Qué triste!", lamentó Hristo Stoichkov en un mensaje en redes sociales.

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Stoichkov, máximo goleador de aquel Mundial junto al ruso Oleg Salenko, aseguró que Mihaylov se ha reunido ahora "en un mundo mejor con Tunyo" (Trifon Ivanov, defensa central búlgaro, fallecido en febrero de 2016). "Cuida de nosotros, guíanos! ¡Te abrazo, amigo mío! ¡Un homenaje a tu memoria!", posteó el exdelantero del Barça.