Italia y Lewandowski no estarán en el Mundial el próximo verano

Italia se perderá su tercer Mundial seguido. Los italianos no juegan un partido de la copa del mundo desde la fase de grupos del Mundial de Brasil en 2014. Y tampoco lo harán el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Los transalpinos perdieron la tanda de penaltis, a la que llegaron tras jugar casi una hora con un jugador menos en el infierno de Zenica. En la tanda los bosnios marcaron todos sus lanzamientos y en Italia fallaron Espósito y Tristante. También se queda sin Mundial Robert Lewandowski. Un gol del sueco Gyokeres doblegó a una Polonia que fue siempre abajo en el marcador. Quien sí estará en Estados Unidos, México y Canadá es Arda Guler y la Turquía de Montella.

El infierno de Zenica

Italia salió al infierno de Zenica bien plantada y con la orden clara de Gattuso de no cometer errores atrás. El ambiente de la grada se enfrió al cuarto de hora, cuando un fallo grosero en la salida de balón de Vasilj, portero bosnio, fue recogido por Barella, quien sirvió de primeras a Moise Kean para que adelantase a la azzurra. El gol obligó a Bosnia a estirarse y comenzó a acumular remates haciendo trabajar a Donnarumma. Dzeko, Memic, Kadic, Demirovic… Las oportunidades hicieron recular a Italia en su área. Hasta que un balón largo a la espalda de la zaga transalpina terminó con una entrada de Bastoni a destiempo a Memic cuando se iba solo. El francés Turpin no dudó y dejó a Italia en inferioridad desde el minuto 42.

La segunda parte aumentó el asedio bosnio. Donnarumma salvo un par de disparos, especialmente uno de Alajbegovic, y los locales se lanzaron a por el empate. Kean pudo sentenciar, tras correr 60 metros, pero disparó por encima de la portería. Bosnia apretaba y en el minuto 75 un centro al área fue rematado al palo por Dzeko y el rechace lo empujó a la red Tabakovic. Merecido gol que llegaba en el 23º remate de los bosnios. Aún evitó Donnarumma la tragedia con una parada salvadora a Demirovic a cuatro minutos del final. Luego llegó la infausta tanda para los de Gattuso.

Adiós a Lewandoeski, hola a Arda

Polonia acudía a Solna para medirse a una Suecia que era favorita en las apuestas. Los escandinavos hicieron valer esa superioridad en el minuto 20, cuando Elanga les adelantó. Sin embargo, pasada la media hora Zalewski lograba el empate y metía de nuevo en el partido a los de Lewandowski. Apenas diez minutos duró la alegría a los polacos, que encajaron el segundo en el 44 por medio de Lagerbielke. Pero no bajaron los brazos y empataron en el 55 con un tanto de Swiderski. El choque caminaba hacia la prórroga, pero un postrero gol de Gyokeres en el 88 dejó a la Polonia de Lewandowski sin Mundial. Los suecos se meten tras quedar últimos de su grupo de clasificación con 2 puntos, por detrás de Suiza, Kosovo y Eslovenia. Pero al haber una plaza extra por la Nations League, ha jugado la repesca y se ha clasificado.

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En Kosovo la selección local dominó a Turquía, pero los de Arda supieron apretar los dientes y sufrir esperando su momento, que llegó en el minuto 52, cuando Aktürkoglu aprovechó una llegada visitante y adelantó a los otomanos. Ese gol fue suficiente para clasificar a los de Montella. Mientras, en Praga las cosas se complicaron para los daneses pronto, ya que a los cuatro minutos el centrocampista del Olympique de Lyon Pavel Sulc adelantaba a los checos. Dinamarca se fue acercando al área local, pero le costó lograr el empate, que llegó en el minuto 72 por parte de Andersen. Se fue la eliminatoria a la prórroga donde hubo dos tantos. El primero, en el minuto 100, lo marcó el defensa checo del Wolverhampton Ladislav Krejcí. Doce minutos después empataba Kasper Hogh, el delantero del Bodo Glim. Y en la tanda de penaltis los checos se mostraron más certeros que los daneses (3-1) y sellaron su billete.