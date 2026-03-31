Una gimnasta rusa da la espalda a la bandera ucraniana en la Copa del Mundo de gimnasia

La Copa del Mundo de gimnasia rítmica de Sofía dejó este fin de semana una escena de fuerte carga simbólica durante una ceremonia de medallas. La gimnasta rusa Sofia Ilteryakova, segunda en la final de aro, no se giró hacia las banderas mientras sonaba el himno de Ucrania, país de la vencedora, Taisiia Onofriichuk, según recogen varios medios que informaron del episodio. El torneo se disputó del 28 al 30 de marzo en la capital búlgara, tal como figura en el calendario oficial de World Gymnastics.

El gesto ha adquirido relevancia en el contexto de guerra entre ambos países porque además el protocolo de ceremonias de World Gymnastics establece que los integrantes del podio "deben mirar hacia las banderas durante la interpretación del himno y la izada". Es decir, no se trata solo de una cuestión de imagen, sino también de un comportamiento previsto en la normativa de la federación internacional. Además, el Código de Conducta insiste en el respeto entre participantes y prohíbe expresamente manifestaciones de carácter político, religioso o racial, así como actitudes antideportivas.

Convivencia en el deporte

La escena vuelve a situar en primer plano la tensión que acompaña desde hace años a las competiciones en las que coinciden deportistas ucranianas y atletas rusas o bielorrusas que participan todavía bajo bandera neutral. En Sofía, además del debate por el protocolo, el episodio se interpretó como una nueva muestra de la fractura que sigue atravesando al deporte internacional desde la invasión rusa de Ucrania. La presencia de Ilteryakova en el podio junto a Onofriichuk y la posterior falta de respeto de la rusa hacia la ucraniana han encedido las redes sociales y generado una fuerte polémica por la reciente reinserción de atletas rusas en el circuito competitivo.

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Por ahora, no consta una comunicación oficial de World Gymnastics sobre una eventual sanción o una investigación específica por lo ocurrido durante esa ceremonia.