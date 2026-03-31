Catalunya se vuelca con La Roja: "Deberíamos tener más oportunidades de verlos en casa"

Los aledaños del RCDE Stadium se han teñido de rojo este martes con motivo de la visita de la selección española a Catalunya cuatro años después del último encuentro disputado en territorio catalán. Las camisetas y banderas rojigualdas se multiplicaban por momentos entre los más de 35.000 aficionados que han llenado las gradas del feudo periquito para presenciar el último amistoso de la selección nacional antes del Mundial de este verano.

"Estuve en el amistoso frente a Albania y me lo pasé tan bien que tenía clarísimo que este no me lo perdía", asegura Sílvia que ha venido junto a su amiga Ana y otros amigos. Como ellas, miles de aficionados esperaban la apertura de puertas en la zona habilitada por el colectivo Barcelona con la Selección para la previa. Allí, al otro lado del campo de la UE Cornellà, el ambiente era completamente festivo y familiar. Los precios populares de las entradas y las vacaciones de Semana Santa han sido dos grandes alicientes para que la selección volviera a colgar en el RCDE Stadium el cartel de lleno absoluto.

Banderas y pancartas

"Hoy es uno de esos pocos días al año que uno sale por Barcelona con la camiseta de la selección orgulloso y para que esto se pueda volver a vivir pronto hay que dar la cara y demostrar apoyo", asegura Albert. Sin duda, otro de los alicientes del encuentro era el esperado debut del exportero del Espanyol y ahora azulgrana Joan Garcia con la camiseta de España que dividía a los asistentes entre pitos y halagos. "Joan es uno de los mejores porteros del mundo, nos duele como pericos pero es ahora mismo innegable que tiene que estar en la selección", añade el aficionado perico.

Como Silvia y Ana, él también ha venido con un grupo de amigos pero en su caso son todos socios del RCD Espanyol. "Ver nuestro estadio lleno de banderas de España es especial", añade. Banderas las había de todos los tamaños. Desde minúsculos banderines, a las de tamaño estándar que se repartían entre los aficionados que accedían al Estadio, así como grandes estandartes que debían pesar un quintal pero ondeaban alegres entre los presentes.

Igualmente, los aficionados que se paseaban por los alrededores del campo hacían gala de sus 'outfits' más patrióticos, algunos adquiridos en puestos ambulantes de calles cercanas. Camisetas de añadas distintas, primeras y segundas equipaciones, bufandas y pancartas. Eso sí, ninguna como la de un chaval que pedía la camiseta a Cucurella a cambio de "mi padre".

Ambiente familiar

La emoción de los aficionados al ver llegar el autobús de los jugadores despertó gritos y cánticos que más adelante se repetirían dentro del Estadio y en los accesos. En la puerta, precisamente, se encontraban los jugadores del equipo benjamín del UE Cornellà, que posaban para una foto junto a sus padres. "Queremos verlos a todos, sobre todo a Lamine Yamal. Es nuestra primera vez viendo a España, bueno en directo, que por la tele sí los vemos", contaban impregnados del ambiente festivo de la cita. "Deberíamos tener más oportunidades de verlos en casa", afirmaba igualmente uno de los padres de los muchachos.

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Igual de ansiosos por vivir su primer partido de La Roja estaban Darío y Ángel, de 5 y 3 años respectivamente, vestidos de cabeza a pies con la equipación nacional y merendando en un banco junto a los accesos con su madre y su abuela. "Hemos venido de Zaragoza porque Darío va a salir al campo de la mano de un jugador. Está muy emocionado", explicaba Patricia, la madre de los niños. "Quiero ver a Marcos Llorente", aseguraba con firmeza el más pequeño de los dos mientras el mayor de los hermanos negaba estar nervioso por vivir semejante honor mientras los 35.000 aficionados presentes vibraban con el himno.