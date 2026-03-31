Los cánticos racistas empañan el amistoso de España frente a Egipto en Cornellà: "Musulmán el que no bote"

El regreso de la selección española a Catalunya tras cuatro años de ausencia prometía una gran fiesta, sin embargo, los cánticos racistas que se escucharon en el RCDE Stadium en el amistoso frente a Egipto empañaron la celebración. "Musulmán el que no bote", se escuchó claramente entonar a una grada con más de 35.000 asistentes.

El ambiente familiar y festivo que se respiraba durante la previa pareció irse apagando con el paso de los minutos ante las lamentables consignas racistas que se corearon y se escucharon en varias ocasiones en el Estadio. Los cánticos vinieron después de los pitos ensordecedores que se solaparol al himno nacional egipcio, pero no fueron los únicos improperios proferidos en el RCDE Stadium. Primero fueron los pitidos a todos y cada uno de los nombres de los jugadores de la selección rival y más adelante se repitieron con las apariciones en el terreno de juego.

No se había ni completado la primera media hora de partido cuando ya se habían cantado, entre otras: "Puigdemont a prisión" o "Pedro Sánchez, hijo de puta". Y por entonces, una delegada de la Federación ya se había acercado al cuarto árbitro del encuentro para valorar qué hacer en caso de repetirse las faltas de respeto.

Mensaje por megafonía

Los pitos, esta vez menos mayoritarios, volvieron a sucederse tras la primera mitad cuando algunos de los jugadores egipcios rezaron en la banda antes de retirarse al vestuario. Entonces, en el descanso, la megafonía del Estadio emitió un mensaje que pudo leerse también en las pantallas pidiendo a los aficionados que se abstuvieran de proferir proclamas racistas tal y como requiere la legislación. "Se recuerda que la legislación para la prevención de la violencia en el deporte prohíbe y sanciona la participación activa en actos violentos, xenófobos, homófobos o racistas", podía leerse en la pantalla.

El protocolo antirracismo de la FIFA, aprobado en mayo de 2024, establece una postura de "tolerancia cero" obligatoria para las 211 federaciones que forman parte de la Federación. Se basa en un procedimiento de tres pasos: detener el partido, suspenderlo temporalmente y, finalmente, abandonarlo si persisten los incidentes. Incluye un gesto universal de brazos cruzados para denunciar.

Pitos a los cánticos

En la segunda mitad, ante una nueva intentona de cánticos racistas, en esta ocasión mucho más minoritaria, el resto de aficionados pitó insistentemente hasta cortar las proclamas. La megafonía, en esta ocasión, interrumpió el encuentro con el mismo mensaje emitido durante el tiempo muerto para descontento de los instigadores. El grupo de radicales, ubicado tras la portería del gol sur en el Fondo Cornellà donde de forma no oficial se ubicó la Grada de Animación, abucheó el mensaje de la megafonía insistentemente.

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Tras ello, y ante el inminente debut de Joan Garcia, el mismo grupúsculo trató de empañar el debut del portero catalán con un intento de "Joan Garcia, hijo de puta" que fue brutalmente abucheado y silenciado posteriormente al saltar el cancerbero al terreno de juego con unos apasionados vítores y aplausos.