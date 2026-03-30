Tania Álvarez, la triple campeona europea de boxeo se retira a los 24 años: "Los guantes me daban ganas de vomitar"

Hace prácticamente un año que Tania Álvarez tuvo que dejar el boxeo completamente a un lado. Ni siquiera ha sido capaz de enfundarse unos guantes en meses. “Me daban ganas de vomitar”, reconoce a este diario. En las redes sociales de la tricampeona más joven de Europa, sus publicaciones se llenan habitualmente de comentarios exigiendo respuestas de sus seguidores a pesar de haber dejado caer en varias ocasiones que no está pasando por un buen momento emocional. La exboxeadora todavía no ha sido capaz de encontrar las fuerzas necesarias para contarlo todo, pero está trabajando en un documental que le ayude a expresar cómo está siendo el proceso de subirse cada día al ring para librar el combate más duro de su vida, el de la salud mental. “Me ahogaba. Llegó un punto en el que la presión era insoportable y no pude más”, resume bajando la mirada.

No olvidemos que aunque tiene 24 años, ha sido la primera española en pelear en el Madison Square Garden, la tricampeona de Europa más joven con un récord estratosférico (13-1) y se convirtió en una de las boxeadoras con mayor exposición mediática en el país en la última década. Su historia corrió como la pólvora. Lo tenía todo: joven, guapa, exitosa, centrada, ganadora… Pero nada de eso consiguió evitar que la presión acabara con ella. “Llevaba casi diez años sin parar. Ni siquiera me podía ir de vacaciones. No he podido hacer vida normal ni con mi familia. Me mudé a un piso al lado del gimnasio y me aislé tanto que me quedé prácticamente sola”, rememora. Lo cuenta bastante entera, desde una cafetería de Sarrià en la que antes de la entrevista escribía absorta en su ordenador. Está tratando de recopilar su historia para hacerla pública y poder ser comprendida de una vez por todas. “Entiendo que la gente me pregunte, pero llegan a escribirme molestos o decepcionados por que no boxee. Mi vida ha cambiado y ni siquiera yo sé dónde quiero estar. Es un proceso muy duro, porque hasta ahora todo lo que ha sido ha ido de la mano del boxeo”, reconoce en modo introspectivo.

Tania Álvarez es tricampeona de Europa de Boxeo y se ha retirado a los 24 años por la presión y la ansiedad que sintió en sus preparaciones. / MANU MITRU / EPC

La báscula, el punto de inflexión

Paradójicamente, su mejor momento deportivo coincidió con su época más oscura. “Entrenaba porque no podía fallar, pero me daban náuseas solo de pensar que tenía que ir al gimnasio. La presión de ser la cuarta del mundo se me hizo bola y no lo supe gestionar. Empecé a tener conductas poco saludables. Era tal la ansiedad que no encontraba otra forma de apagar la mente”, reconoce ahora desde una fuerza que ha encontrado con el tiempo en su interior. Con ayuda psicológica, ha empezado a ver que ciertas conductas que había normalizado no debían haberse permitido jamás. “Me pesaban cada día. Me contaban cada gramo de más”, relata. “El momento que lo reventó todo vino antes de la cuarta defensa. Ni siquiera había descansado un par de días desde el combate anterior cuando ya tenía que volverme a poner con todo a prepararme. Ese día, cuando se me llamó a la báscula me negué. Exploté. No podía soportarlo más”, reconoce.

Tania Álvarez es tricampeona de Europa de Boxeo y se ha retirado a los 24 años por la presión y la ansiedad que sintió en sus preparaciones. / MANU MITRU / EPC

La vida más allá del ring

Hoy, su vida ha dado un giro de 180 grados y sigue trabajando en su salud mental a diario. "Estoy dando clases de pilates en el estudio de mi madre en Castellbisbal. No es mi pasión, pero me gusta y de momento me mantiene ocupada. He empezado a bailar heels (baile con tacones) y estoy tratando de mantenerme enfocada entrenando en el gimnasio. También he empezado a entrenar algún día MMA. Es lo más cercano al boxeo que de momento me apetece hacer", afirma la púgil precozmente retirada. Desde que dejara el boxeo profesional, ha batallado con un TCA y una depresión, de los que cada día intenta salir encontrando nuevas motivaciones y experimentando. "Al fin puedo decidir yo, aunque me está costando adaptarme a eso y a veces no sé qué hacer", resume.

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En este año alejada del ring además del deporte han cambiado muchas cosas, y las está afrontando con ilusión y la esperanza puesta en su futuro. Su batalla con la salud mental se ha convertido en su nueva motivación. "Lo que estoy viviendo no es fácil, pero cada día estoy más fuerte", asegura. "No es lo mismo dejar de competir que dejar de ser una campeona. Y eso es la verdad que trabajo con mi psicóloga", sentencia.