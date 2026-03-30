Muere el expresidente del Espanyol Ferran Martorell

Triste noticia en el ámbito perico. Ferran Martorell, el 22º presidente de la historia del Espanyol, ha fallecido este lunes a la edad de 84 años. Martorell ejerció como máximo mandatario entre julio y diciembre de 1989 en el palco de Sarrià y se mantuvo como directivo de la entidad catalana durante 17 años.

Martorell fue presidente del cuadro blanquiazul en una época complicada tras la dimisión de Antoni Baró en plena crisis de resultados. El Espanyol se encontraba entonces en Segunda meses después del descenso y buscaba el regreso a Primera con Joanet en el banquillo. Martorell era entonces vicepresidente y asumió el máximo cargo hasta la celebración de las elecciones el 3 de diciembre de 1989, que dieron paso al mandato de Juli Pardo.

Pasión por la cantera

Perteneciente a una familia de claro arraigo blanquiazul con varios antepasados con cargos importantes en la entidad, Martorell sentía pasión por la cantera y creó la Fundación Ferran Martorell para impulsar el fútbol base, que se mantuvo en funcionamiento hasta el 2008.

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Al margen del fútbol, también tuvo un papel importante como publicista. En 1968 fundó una agencia importante y llegó a presidir el gremio de publicitarios: También fue el primer decano del colegio profesional del sector.