Manresa renunciará a reformar el Nou Congost y apostará por otro pabellón

Manresa no remodelará el Nou Congost, como se había anunciado tras una larga negociación, porque en breve deberá iniciar el proceso para construir otro Pabellón Municipal. El tiempo mínimo de ejecución de las obras en el recinto actual habría sido, en el mejor de los casos, de un par de años. Este período es incompatible con la actividad normal del Baxi Manresa, un club de la máxima categoría española de baloncesto, la ACB, que también disputa partidos de competición europea.

Desde el primer momento, el debate se polarizó entre los partidarios de levantar unas instalaciones adecuadas desde cero y los defensores de transformar el recinto donde ahora juega el Baxi, que data de 1992. El club y buena parte de la afición querían un pabellón nuevo. También grupos de la oposición en el Ayuntamiento, como Junts. En cambio, el equipo de gobierno siempre se mostró favorable a una ampliación del equipamiento.

Así, el presupuesto requerido para cada una de las opciones ha sido uno de los principales factores de discrepancia. Los máximos responsables municipales destacaban que su apuesta era la más económica. Los gestores del club argumentaban que no podían aceptar una propuesta que no cumpliera las condiciones mínimas.

En paralelo, emergía el potencial del edificio y su entorno para acoger espectáculos y otros actos de carácter cultural, social, lúdico, etc.

Tras múltiples diálogos, maniobras, tensiones y mediaciones, en noviembre de 2025 se comunicaba un gasto conjunto del Estado, la Generalitat, la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Manresa que oscilaría entre los 18 y los 20 millones de euros, una cifra que multiplicaba la cantidad inicial. La previsión era que el despacho de arquitectura Barceló Balanzó tuviera el proyecto ejecutivo esta primavera, para que las obras comenzaran entre finales de 2026 y principios de 2027.

Un pabellón nuevo

El alcalde, Marc Aloy; el presidente del Bàsquet Manresa, Josep Maria Herms; y el concejal de Deportes y Salud, Anjo Valentí, explicaron entonces que el incremento de la superficie sería aproximadamente del 45%, de modo que los 8.000 metros cuadrados actuales se convertirían en 11.500, lo que permitiría un aumento del aforo de 1.500 personas. Incluso en esa comparecencia, Herms recordó que la preferencia del Baxi era «un pabellón nuevo».

Medios como Regió7 difundieron en aquellos días simulaciones digitales realizadas por los técnicos para que la ciudadanía se formara una idea ajustada del aspecto del futuro pabellón. Pero un obstáculo insalvable ha obligado a abandonar esta línea de actuación.

Los trabajos en el exterior del Nou Congost durante la temporada, y en el interior aprovechando el parón estival, podrían haber sido asumibles durante un año, que igualmente habría resultado atípico, ya que habría ocasionado molestias al equipo local, a los visitantes, al público y a cualquier otro colectivo vinculado al deporte. Por ejemplo, los anunciantes no podrían exhibir sus anuncios en unas paredes que estarían cubiertas.

Si este planteamiento debe extenderse durante dos ejercicios, la operación es imposible de materializar. La alternativa que ya se ha empezado a estudiar es un pabellón nuevo. Presumiblemente, la inversión deberá ser superior. Además, será necesario un espacio con las características adecuadas. El programa de necesidades para el estudio de viabilidad de un proyecto de ampliación del pabellón de la jefa del Servicio de Enseñanza, Cultura y Deportes, Silvia Saura Villar, es de marzo de 2020, y ya advertía que el complejo había quedado «muy desfasado».

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Seis años después, transcurridos entre relevos deportivos y políticos en diversas administraciones y marcados por numerosas dificultades, el reto se mantiene. De hecho, se complica. La grada de animación, convertida en altavoz de un clamor general, suele exhibir durante los partidos una pancarta para pedir mejores instalaciones. En breve, los actores implicados en esta gestión deberán volver a discutir cómo conseguirlas.