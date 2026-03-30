Jamaica contra RD Congo, un duelo inédito con raíces inglesas para soñar con el segundo Mundial de su historia

Será la primera vez que Jamaica y República Democrática del Congo se midan cara a cara. Nunca antes se habían enfrentado dos selecciones que ahora buscan clasificar al segundo Mundial de su historia. Para los 'Reggae Boyz' sería el primero desde Francia 1998. Los 'Leopardos' sueñan con regresar a la cita mundialista por primera vez desde Alemania 1974. Solo una selección celebrará tras una final de la repesca intercontinental sin precedentes, que tendrá lugar este martes en el Estadio Akron de Guadalajara (México) a las 23 horas de España. El formato, que se estrena para esta edición de la Copa del Mundo, mide a una nación que llega como favorita después de sorprender en África con otra que sufrió el destino contrario en el Caribe.

La selección de Jamaica ya podría estar en el Mundial si no fuera por Curazao, la revelación del torneo antes de que haya empezado siquiera. La pequeña isla al norte de Venezuela se convirtió en el país de menor población en clasificarse para un Mundial, dejando sin pase directo a Jamaica. El récord pertenecía a Islandia cuando esta se metió en el de Rusia 2018, pero los 185.000 habitantes de Curazao ostentan ahora el título. Un triunfo por 2-0 en casa fue acompañado de un empate a cero en noviembre cuando Jamaica se disponía a superarlos en la tabla de clasificación. Finalmente, los de Rudolph Speid tuvieron que conformarse con la repesca, en la que eliminaron a Nueva Caledonia por 1-0 en las semis del pasado jueves para estar en la final de este martes.

Decepción e ilusión

La selección de la República Democrática del Congo recorrió un camino más peliagudo que el de su próximo rival para alcanzar esta inédita cita pre-mundialista. Los Leopardos llegan directos a la final, después de un ejercicio de supervivencia admirable en su continente que también pudieron evitar en la fase de grupos. Con la ventaja de un punto se medían con Senegal en la octava jornada de clasificación en Kinsasa, arropados por su gente con la ilusión de asegurar esa primera plaza que les otorgaba medio billete para el Mundial. Sin embargo, el calor de su afición local no fue suficiente para sostener un 2-0 a favor, y los futuros campeones de África (sobre el campo), remontaron en la segunda parte para arrebatar un liderato que acabarían certificando en las dos últimas jornadas.

Los jugadores de Senegal levantan el trofeo de la Copa África tras derrotar a Marruecos. / JALAL MORCHIDI / EFE

Condenados a disputar la durísima repesca de la CAF tras finalizar como uno de los cuatro mejores segundos, los Leopardos no se achantaron y asumieron su condición de 'tapado'. En la primera semifinal africana les esperaba Camerún, toda una potencia ganadora de cinco AFCONs y con ocho presencias en Copas del Mundo. Pero ni Etta Eyong ni Bryan Mbeumo lograron penetrar una defensa liderada por Chancel Mbemba, el capitán de 31 años que decantó la eliminatoria en el último suspiro superando a André Onana a la salida de un corner. El central del Lille volvió a ser decisivo apenas tres días después en la final contra Nigeria, otro gigante africano con tres AFCONs y seis apariciones en Mundiales, anotando por último en la tanda de penaltis para mantener viva la esperanza del Mundial.

Solidez y colmillo

La expansión a 48 equipos para el próximo Mundial ha permitido el acceso a selecciones menores que en el pasado no se habrían podido imaginar llegar hasta una fase final. No es el caso de la selección congoleña dirigida por Sebastien Desabre, el técnico francés de 49 años que ha catalizado una generación de talento para sacarle su máximo rendimiento.

Aaron Wan-Bissaka es una de las mayores figuras de este equipo. El lateral derecho del West Ham United nació y jugó para las categorías inferiores de Inglaterra, pero debutó con la absoluta del país de sus padres, que escaparon de la guerra en 1997 cuando la RD Congo todavía se llamaba Zaire. A su lado estará Axel Tuanzebe, con quien comparte doble nacionalidad además de coincidir cuatro temporadas en el Manchester United.

Aaron Wan-Bissaka durante un partido de Premier League con el West Ham. / VINCE MIGNOTT / EFE

Aunque gran parte del éxito se atribuye a su solidez defensiva, los Leopardos también amenazan con colmillo en ataque. Yoane Wissa y Cedric Bakambu tienen olfato goleador de sobra para crearle peligro a una zaga jamaicana que ha mantenido su portería a cero en siete de sus últimos nueve partidos de clasificación para el Mundial. El delantero del Newcastle United ha regresado después de una larga lesión y será titular después de anotar en el amistoso del pasado miércoles frente a Islas Bermudas, mientras que el ariete del Betis lleva 16 goles con la selección y es todo un seguro de cara a portería. El encargado de conectar proa y popa del barco congoleño es Noah Sadiki, el centrocampista todoterreno de 21 años que está siendo clave para el Sunderland en su regreso a la Premier League.

Raíces inglesas

Por su lado, la Jamaica de Rudolph Speid también cuenta con una base de talento inglés. Su artillero principal es el joven Bailey Cadamarteri, del Wrexham, autor del único gol en el triunfo frente a Nueva Caledonia. Al igual que RD Congo, afianzan su seguridad en la corpulencia de su mejor central, Ethan Pinnock. El espigado defensor del Brentford no podrá contar con el soporte de Rico Henry, su compañero de equipo en Premier.

Para compensar una sensible baja por la banda, Jamaica cuenta con dos extremos de calidad en Bobby Decordova-Reid, del Liecester, y Leon Bailey, del Aston Villa. Ambos salieron del banquillo en su último compromiso, pues a pesar de tener más recorrido en la máxima división inglesa han perdido la titularidad en favor de una medular nivel 'Championsip' conformada por Tyrece Campbell, Andre Brooks, Ephron Mason-Clark, e Isaac Hayden.

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Los jugadores de Jamaica después de ganar frente Nueva Caledonia. / ULISES RUIZ / AFP

El encuentro entre Jamaica y RD Congo, que se podrá seguir en España a través del canal oficial de la FIFA de forma gratuita, supone un choque entre dos naciones que fueron víctimas de la colonización durante mucho tiempo. En el caso de la República Democrática del Congo, perteneció a Bélgica en el siglo 19, aunque exploradores portugueses fueron los primeros europeos en llegar a la zona en el siglo 15. Si su selección de fútbol ahora logra vencer ante Jamaica, formarán parte del Grupo K junto a Uzbekistan, Colombia y Portugal. Sus raíces inglesas se deben a las recientes olas de inmigración al Reindo Unido, mientras que la isla caribeña de Jamaica fue colonia de la corona británica entre 1655-1962 después de ser descubierta por Cristóbal Colón.