GOLF
El camino a la Ryder Cup catalana empieza con el Estrella Damm Catalunya Championship y un homenaje a Seve Ballesteros
Un torneo en el Real Club de Golf El Prat da el chupinazo de salida al Road to Ryder Cup, con un campeonato anual con las principales figuras del circuito europeo hasta 2031
Intrahistoria de la Ryder Cup en Camiral: un éxito colectivo con varios ultimátums que casi hunden el proyecto
La Ryder Cup de Camiral de 2031 se acerca aunque aún no se vislumbra la silueta en el horizonte. El camino se pavimenta con campeonatos de relieve en otros campos catalanes, porque la designación del complejo de Caldes de Malavella para la competición más especial del golf comportaba esto, una serie de acontecimientos previos con figuras importantes del circuito para tejer territorio, para atraer turistas y para cimentar una rentabilidad económica, y también para intentar una popularización paulatina de un deporte con pátina aún de elitista, a diferencia de lo que ocurre en países anglosajones.
El Estrella Damm Catalunya Championship 2026 es el torneo que pone en marcha el llamado Road to Ryder Cup. Es el chupinazo de un recorrido de cinco años con un torneo anual hasta la cita cumbre, la competición que enfrenta a una selección de EEUU contra la de Europa y que por primera vez se disputará en Catalunya, la segunda de España después de la de Sotogrande en 1997. Tendrá lugar esta apertura en el Real Club de Golf El Prat, un campo magnífico, del próximo 7 al 10 de mayo. Cuatro jornadas que acogerán a algunos de los golfistas de primer nivel del circuito europeo del DP World Tour.
Pablo Larrazábal, Nacho Elvira, Ángel Ayora, Eugenio Chacarra y Adri Arnaus, entre otros, forman parte de la parrilla del torneo de El Prat, a apenas 30 kilómetros de Barcelona. Para bautizar esta Road to Ryder Cup compareció en la Antiga Fàbrica de Estrella Damm Guy Kinnings, el CEO de la DP World Tour y la autoridad a la que hubo que convencer para la designación de Camiral. "Barcelona no es una ciudad ajena a los grandes acontecimientos. Es una marca icónica y no podemos estar más ilusionados por venir", dijo el mandatario.
El 'look' Seve
Kinnings remarcó la importante contribución de los golfistas españoles en la competición bianual, de las que levantan pasiones de verdad, como quedó constatado en la última edición en EEUU, con comportamientos casi futboleros de los aficionados. Y Kinnings evocó en concreto la figura de Severiano Ballesteros, de quien el 7 de mayo, primer día del Estrella Damm Catalunya Championship, se cumplirán 15 años de su muerte. El dirigente de la DP World Tour instó a los golfistas a emular el "look Seve" como un homenaje y recordatorio de su leyenda.
"No es solo un héroe en España, lo es en todo el mundo. Cada año celebramos su figura, porque su aportación a la Ryder Cup fue enorme. Y para recordar estos 15 años hemos enviado una carta a todos nuestros jugadores instándoles a que ese día vistan con su indumentaria clásica de las grandes ocasiones, ese pantalón azul brillante y polo blanco que todos recordamos", anunció Kinnings.
El británico recordó el importante impacto de una Ryder Cup, que no es una cosa de solo los pocos días de competición, sino que "el legado es duradero", como ya ha pasado en Roma y París recientemente, o mucho tiempo atrás en Sotogrande. Es la primera vez que los organizadores plantean un camino de cinco años, así que el impacto en cuestión empezará en el caso de la edición catalana ya antes.
"Empieza un camino que esperamos sea de éxito para que todo el territorio se vea involucrado y que en 2031 tengamos la organización de la mejor Ryder Cup de la historia", aseveró Berni Álvarez, conseller d'Esports de la Generalitat.
A la postre, se trata de posicionar a Catalunya como un destino global de golf. No es poca cosa.
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