La temporada azulgrana
Balde y Koundé se ejercitan parcialmente con el grupo en la vuelta al trabajo del Barça
Los dos laterales dan un paso más en su recuperación y podrían recibir el alta a finales de semana.
El FC Barcelona ha retomado este lunes los entrenamientos tras unos días de descanso aprovechando el parón por selecciones, en una sesión celebrada en la Ciutat Esportiva Joan Gamper en la que las principales novedades han sido las presencias, de forma parcial, de los defensas Jules Koundé y Alejandro Balde con el grupo.
La gran novedad de la jLosornada ha sido ver a Koundé y Balde realizar parte del trabajo junto a sus compañeros, en un paso más dentro de sus respectivos procesos de recuperación y con la vista puesta en su regreso a la dinámica competitiva, con el partido del sábado contra el Atlético de Madrid, en LaLiga EA Sports, como objetivo.
El equipo, que no se entrenaba desde el pasado miércoles, ha contado todavía con las ausencias de los internacionales concentrados con sus respectivas selecciones, si bien sí han participado todos los jugadores disponibles del primer equipo.
Con jugadores del filial
Además, el técnico alemán Hansi Flick ha completado la sesión con la presencia de jugadores del filial como Tommy, Cortés y Emilio, habituales en este tipo de entrenamientos cuando faltan efectivos del primer equipo.
El conjunto blaugrana volverá a ejercitarse este martes a partir de las 11.00 horas para seguir preparando el duelo del próximo sábado ante el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano (21.00 horas), el primero de los tres enfrentamientos ante el conjunto colchonero en diez días, coincidiendo con la eliminatoria de cuartos de final de la Champions.
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