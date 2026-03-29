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Volta a Catalunya 2026: ganador, clasificación final y resultados

Así afectará la Volta ciclista al tráfico en Barcelona este domingo: calles cortadas y autobuses desviados

La Volta Catalunya, plaza España, Barcelona, 29 de marzo de 2026

La Volta Catalunya, plaza España, Barcelona, 29 de marzo de 2026 / Zowy Voeten / EPC

Begoña González

Begoña González

Barcelona
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Barcelona será este domingo, 29 de marzo, el escenario de la última etapa de la 105ª Volta Ciclista a Catalunya, que volverá a tener su final en la montaña de Montjuïc, como ya ocurrió el año pasado. La etapa en Barcelona se disputará entre las 11.50 y las 14.05 horas, con salida y llegada en el parque de Montjuïc. Toda la información sobre el desarrollo de la competición y los cortes de tráfico, restricciones de estacionamiento y cambios en diversas líneas de autobús, en directo:

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