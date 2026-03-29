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Ciclismo
Volta a Catalunya 2026: ganador, clasificación final y resultados
Así afectará la Volta ciclista al tráfico en Barcelona este domingo: calles cortadas y autobuses desviados
Barcelona será este domingo, 29 de marzo, el escenario de la última etapa de la 105ª Volta Ciclista a Catalunya, que volverá a tener su final en la montaña de Montjuïc, como ya ocurrió el año pasado. La etapa en Barcelona se disputará entre las 11.50 y las 14.05 horas, con salida y llegada en el parque de Montjuïc. Toda la información sobre el desarrollo de la competición y los cortes de tráfico, restricciones de estacionamiento y cambios en diversas líneas de autobús, en directo:
Vingegaard, ganador de la Volta
Sin embargo es Jonas Vingegaard quien se ha hecho con la victoria absoluta de la Volta a Catalunya
¡FINAL DE LA ETAPA!
¡VICTORIA DE BRADY GILMORE DEL EQUIPO NSN! Qué locura de final, se la llevó en el último centímetro.
Se acabó la última etapa de la Volta a Catalunya.
Última vuelta
Ya no queda nada. Los ciclistas afrontan la última subida al Alt de Montjuïc y con su llegada a meta acabarán con la Volta a Catalunya de este año. Ahora mismo en el grupo de escapados van Remco Evenepoel, Marc Soler y Vingegaard. Quedan poco menos de 9 kms.
Final de la quinta vuelta
Quedan ya solo dos ascensos a Montjuïc para completar esta etapa. Llevan cinco subidas al Alt de Montjuïc ya los corredores. Son 15kms lo que resta y ahora mismo la distancia es de 11 segundos con el pelotón.
Nueva cabeza de carrera
El cabeza de carrera ahora miso es Tobias Svarre del equipo UnoX. La distancia que está abriendo el danés es ya de varios segundos a 16 kms del final.
20kms
Quedan ya 20 kms para el final y el ritmo es espectacular. Ahora mismo, el ascenso está en 4:48 minutos.
Cuarto paso por línea de meta
El pelotón pasa ya por cuarta vez por meta. Faltan tres subidas.
Cabeza de carrera
Marc Solé del UAD se escapa y lidera este final de vuelta en solitario. El corredor de Vilanova intenta romper el grupo con esta escapada por tercer día consecutivo a falta de 25kms
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