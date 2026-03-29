Volta a Catalunya 2026, hoy en directo: última hora de la última etapa y su recorrido en Barcelona

El Recorrido

Una vez dentro del parque, los ciclistas afrontarán la parte decisiva de la etapa con siete vueltas al circuito de Montjuïc. El recorrido pasará por la avenida Rius i Taulet, continuará por la calle Guàrdia Urbana y el paseo de Santa Madrona, para seguir después por la avenida de l’Estadi y la avenida Miramar. Desde allí, el pelotón ascenderá por la carretera de Montjuïc y la plaza Sardana en sentido contrario al habitual, para enlazar con la avenida Castell y el paseo de Migdia. El circuito seguirá por el paseo Olímpic y la plaza Sant Jordi, antes de encarar la avenida Francesc Ferrer i Guàrdia y regresar nuevamente a Rius i Taulet para completar cada giro. La llegada final de la etapa está prevista a las 14.05 horas.