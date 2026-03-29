Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bajas laboralesDeclaración de la rentaEspañaRosalíaAlgecirasInditex - AlcampoIncendio BarcelonaLince ibéricoSagrada FamíliaIrán
instagramlinkedin

En Directo

LIGA F

Real Madrid - FC Barcelona de la Liga F, en directo: resultado, goles y última hora

La previa: El Barça está listo para sentenciar la Liga F contra el Madrid: "Haremos algún cambio"

El precedente: Un Barça con carácter arrolla al Real Madrid y acaricia las semifinales de la Champions (2-6)

Las jugadoras del Barça celebran uno de los goles contra el Real Madrid.

Las jugadoras del Barça celebran uno de los goles contra el Real Madrid. / JAVIER SORIANO / AFP

Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Real Madrid y el FC Barcelona se enfrentan esta noche en el segundo de los tres clásicos que se van a disputar en espacio de una semana. En esta ocasión, el duelo que se disputa en el Estadio Alfredo di Stéfano corresponde a la 24ª jornada de la Liga F. Las azulgranas van a Madrid dispuestas a sentenciar todavía más el título, ampliando la diferencia de 10 puntos que tienen ahora mismo en la clasificación.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno permitirá expropiar terrenos para construir centrales de bombeo y amplía de 7 a 12 años el plazo máximo para su construcción
  2. La oportunidad de España: reconvertir el 'sol y playa' en 'sol y oficinas' tras la crisis en el Golfo Pérsico
  3. Europa registra el primer caso humano importado de infección por gripe aviar A (H9N2) en la UE
  4. Uno de cada 10 trabajadores de baja laboral recibirá una llamada de un inspector médico durante su recuperación
  5. El autismo de nuestros hijos no desaparece cuando cumplen 18 años': las familias denuncian abandono y reivindican apoyo a la largo de toda la vida
  6. Level suspende el vuelo entre Barcelona y San Francisco por falta de motores de aviones a partir del 30 de abril
  7. Renfe convoca una oferta pública de empleo para incorporar a 600 nuevos trabajadores: fechas, funciones y requisitos
  8. Trump vacila ante la amenaza de que Irán controle además del estrecho de Ormuz, el de Bab el-Mandeb, en la costa de Yemen, por donde pasa el 10% del petróleo mundial

Andrés Iniesta presente en la etapa final de la Volta a Catalunya 2026

Andrés Iniesta presente en la etapa final de la Volta a Catalunya 2026

El Barça de Xavi Pascual sigue creyendo: gana a Unicaja en un gran ejercicio coral

El Barça de Xavi Pascual sigue creyendo: gana a Unicaja en un gran ejercicio coral

Directo | El Barça busca sentenciar la Liga F en el segundo clásico de la semana

El 'boom' del ajedrez se mantiene seis años después de la pandemia

La crisis terminal del Tottenham: tercer entrenador del año y amenaza de descenso tras ganar la Europa League

El Puigcerdà se alza con la Copa de la Reina de hockey hielo

El Puigcerdà se alza con la Copa de la Reina de hockey hielo

La Volta finaliza su recorrido en Barcelona

"Moriréis todos siendo españoles": el enfrentamiento del portero del Algeciras contra la afición del Europa

"Moriréis todos siendo españoles": el enfrentamiento del portero del Algeciras contra la afición del Europa