Real Madrid - FC Barcelona de la Liga F, en directo: resultado, goles y última hora

El Real Madrid y el FC Barcelona se enfrentan esta noche en el segundo de los tres clásicos que se van a disputar en espacio de una semana. En esta ocasión, el duelo que se disputa en el Estadio Alfredo di Stéfano corresponde a la 24ª jornada de la Liga F. Las azulgranas van a Madrid dispuestas a sentenciar todavía más el título, ampliando la diferencia de 10 puntos que tienen ahora mismo en la clasificación.

MIN. 8 Primeros minutos de tanteo entre los dos equipos y sin ocasiones. Ha empezado con ímpetu el Madrid, pero enseguida el Barça ha tomado el control del partido. Las de Pau Quesada defienden a partir de su línea de cinco defensoras para negarle los espacios a las vigentes campeonas.

MIN. 1 Arrancó el partido, primera posesión para el Barcelona. Juegan los dos equipos con sus camisetas tradicionales. Hay menos gente en las gradas del Di Stéfano que hace cuatro días en el duelo de Champions.

Laia Bonals Un balance muy desequilibrado En total, las azulgranas han ganado 22 de los 23 clásicos disputados, con un balance de 83 goles a favor y solo 12 en contra. Ello significa una media de 3,6 goles anotados y 0,5 encajados, además de conseguir dejar la portería a cero en 15 de esas ocasiones.

Así está la clasificación Clasificación de la Liga F. / .

Segundo clásico de la semana Los dos grandes del fútbol español se ven las caras en Liga F en medio de su enfrentamiento en cuartos de la Champions. La ida se disputó el miércoles en Madrid y se resolvió con una abultada goleada del Barça. El jueves, en el Camp Nou, se resolverá la eliminatoria.

Laia Bonals Las claves del once del Barça Rotaciones y pruebas. Pere Romeu ya avisó y ha cumplido. El técnico azulgrana ha sacudido el once después del 2-6 del miércoles y con la vista puesta en el clásico del Camp Nou del próximo jueves. El cambio más destacado es la entrada de Sydney Schertenleib, que ocupará la posición de extremo, dado que Salma Paralluelo se situará en la punta de ataque. Sin delantera centro. Otra ausencia es la de Ewa Pajor. La delantera, que junto a Pina —también suplente hoy—, es la máxima goleadora del equipo. Sin ella, el Barça perderá parte de la frescura en ataque y acierto. No opta por Mapi. Pere Romeu aún no ve a la central de Zaragoza para ser titular. Era un buen partido para probar el estado de forma de Mapi tras la lesión, pero el entrenador azulgrana ha optado de nuevo por Aïcha Camara junto a Irene Paredes como pareja de centrales.

Las alineaciones