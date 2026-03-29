El Puigcerdà se alza con la Copa de la Reina de hockey hielo

El equipo femenino del Club Gel Puigcerdà ha ganado este domingo la final de la Copa de SM la Reina – Iberdrola 2026 con una victoria ante el Club Hielo Jaca por 3-0. El último gran evento nacional del hockey hielo femenino de la Final Four, ha sido un partido muy disputado.

El encuentro se jugó en el Pabellón de Hielo de Jaca (Huesca) con una grada a tope. El trofeo, que el Puigcerdà ya habia ganado en las dos últimas ediciones, pone el broche de oro a una temporada en la que las de la Cerdanya han conquistado por primera vez la Liga Iberdrola.

El primer tiempo acabó con 0-0. En el segundo tiempo ambos equipos pusieron una marcha más y se registraron las primeras expulsiones de jugadoras de ambas formaciones. A Paula Giménez Pereiro, una de las delanteras más goleadoras del Puigcerdà, le impusieron una sanción de 5+20 y no pudo volver al hielo. Cuando quedaban casi seis minutos del final de este segundo periodo, la canadiense Megan Norris consiguió batir a la portera rival cuando el Puigcerdà estaba en 'power play' o superioridad en pista.

El Club Gel Puigcerdà se alza con la Copa de la Reina / @clubgelpuigcerda

En el tercer tiempo la barcelonesa Kiera O'Hare marcó el 2-0 minutos después de arrancar el último periodo. Jaca todavía tenía tiempo para reaccionar pero la portería de Carolina Moreno fue impenetrable. Norris logró el 3-0 cuando quedaban 8 minutos para acabar el partido.

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El Puigcerdà retiene la Copa que había conquistado en las dos últimas ediciones. Pero este año el equipo de La Cerdanya con Salva Barnola como entrenador celebra el doblete, algo que hasta ahora solo había logrado el Txuri Urdín.