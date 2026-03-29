"Moriréis todos siendo españoles": el enfrentamiento del portero del Algeciras contra la afición del Europa

Durante el enfrentamiento disputado este sábado entre el Europa y el Algeciras en Can Dragó que acabó con derrota de los locales (0-3) se produjo un enfrentamiento verbal entre el portero del conjunto visitante, Iván Moreno, y algunos aficionados del equipo escapulado.

"Moriréis todos siendo españoles". "Todos vosotros sois españoles". Fueron algunas de las frases dirigidas por Iván Moreno a la grada y que fueron captadas por las cámaras de Betevé.

El enfrentamiento entre el guardameta y los hinchas del Europa se alargó durante un buen tramo del partido, llegando incluso a retarse las partes a encontrarse una vez acabado el partido.

Un grupo de aficionados del Europa había insultado al portero del Algeciras. Entre otros insultos, se escuchó la palabra "payaso".

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La derrota dejó al Europa en la cuarta plaza del grupo II de la Primera Federación, a tres puntos del Eldense, el tercer clasificado.