Fútbol
"Moriréis todos siendo españoles": el enfrentamiento del portero del Algeciras contra la afición del Europa
El guardameta y una parte de los aficionados del equipo escapulado tuvieron un enfrentamiento verbal durante la derrota del Europa contra el Algeciras (0-3)
Durante el enfrentamiento disputado este sábado entre el Europa y el Algeciras en Can Dragó que acabó con derrota de los locales (0-3) se produjo un enfrentamiento verbal entre el portero del conjunto visitante, Iván Moreno, y algunos aficionados del equipo escapulado.
"Moriréis todos siendo españoles". "Todos vosotros sois españoles". Fueron algunas de las frases dirigidas por Iván Moreno a la grada y que fueron captadas por las cámaras de Betevé.
El enfrentamiento entre el guardameta y los hinchas del Europa se alargó durante un buen tramo del partido, llegando incluso a retarse las partes a encontrarse una vez acabado el partido.
Un grupo de aficionados del Europa había insultado al portero del Algeciras. Entre otros insultos, se escuchó la palabra "payaso".
La derrota dejó al Europa en la cuarta plaza del grupo II de la Primera Federación, a tres puntos del Eldense, el tercer clasificado.
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