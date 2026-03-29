FÚTBOL INTERNACIONAL
Mircea Lucescu, histórico seleccionador de Rumanía, ingresado de urgencia a los 80 años
El seleccionador rumano, trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest, está estable
Àlex Calaff
Mircea Lucescu, seleccionador de Rumanía y mito del fútbol internacional, protagonizó el susto del día al desplomarse durante el entrenamiento matutino de este domingo. Rápidamente, el entrenador de 80 años fue trasladado al Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest, donde ya está estable, como confirmó la Federación Rumana de Fútbol en un comunicado oficial.
El motivo de la indisposición del veterano técnico rumano habría sido un problema cardíaco que padece, del que se dieron más detalles: "El paciente fue trasladado al Hospital de Urgencias de la Universidad de Bucarest tras sufrir una arritmia cardíaca grave fuera del entorno hospitalario", explicaron.
"Por el momento, la salud del entrenador es estable. Sin embargo, de acuerdo con los protocolos médicos vigentes y para eliminar cualquier riesgo, Mircea Lucescu ha sido trasladado a una unidad hospitalaria de la capital (Bucarest) para someterse a exámenes completos y a un seguimiento especializado", añadieron sobre la salud de su entrenador.
Lucescu, quien ha sufrido algunos problemas de salud en los últimos meses, explicó recientemente en una entrevista en 'The Guardian' que había preparado la repesca del Mundial 2026 contra Turquía desde el hospital: "No puedo marcharme como un cobarde", comentó.
El comunicado íntegro de la Federación Rumana de Fútbol
“Durante la reunión técnica previa al último entrenamiento antes del viaje a Eslovaquia, el seleccionador Mircea Lucescu se sintió indispuesto. El personal médico de la selección nacional tomó medidas de asistencia inmediatas, brindándole primeros auxilios en el lugar.
Tras contactar con el servicio de emergencias 112, dos equipos SMURD fueron enviados de urgencia al centro de entrenamiento. La rápida intervención del equipo médico permitió estabilizar rápidamente al entrenador.
Por el momento, la salud del entrenador es estable. Sin embargo, de acuerdo con los protocolos médicos vigentes y para eliminar cualquier riesgo, Mircea Lucescu ha sido trasladado a una unidad hospitalaria de la capital 8(Bucarest) para someterse a exámenes completos y a un seguimiento especializado. Proporcionaremos más detalles tan pronto como dispongamos de nueva información".
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