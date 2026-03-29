El Barça está listo para sentenciar la Liga F contra el Madrid: "Haremos algún cambio"

La realidad es que el Barça destruyó cualquier esperanza del Real Madrid. En el partido de ida de los cuartos de final de la Champions, el Di Stéfano fue el escenario donde las azulgranas derrotaron y con gusto al equipo de Pau Quesada. En el primer clásico en 9 días, el conjunto de Pere Romeu aleccionó a las madridistas con un histórico 2-6. Ahora, antes de la vuelta en el Camp Nou el próximo jueves, vuelven a reencontrarse en el mismo campo, pero para el clásico de Liga F este domingo (21.00 horas, TV3, Teledeporte y DAZN).

Que al Barça le gusta jugar contra el Real Madrid es obvio y palmario. Y, además, las cifras así lo avalan. Tras el último clásico del pasado miércoles, las blancas quieren darle la vuelta a una dinámica que no cambia: no están las madridistas más cerca del Barça, más bien el contrario. Los clásicos son un extra de motivación para las jugadoras y el balance contra las blancas es demoledor. En total, las azulgranas han ganado 22 de los 23 clásicos disputados, con un balance de 83 goles a favor y solo 12 en contra. Ello significa una media de 3,6 goles anotados y 0,5 encajados, además de conseguir dejar la portería a cero en 15 de esas ocasiones.

Pese a este rendimiento del equipo azulgrana, Pere Romeu no se fía. El técnico azulgrana, antes del clásico del domingo, aventuró otro escenario: "Será un partido distinto. A pesar del resultado anterior, hay situaciones que debemos ajustar y ellas seguramente introducirán cambios. El equipo tiene mucha hambre y ambición por luchar por todo". "Si ganamos, no estará cerrada la Liga, pero será un paso muy grande", asegura Romeu. Si el Barça sigue el guion previsto y no solo gana al Madrid sino que sigue con su racha de victorias incontestable en la Liga F, podría proclamarse campeón en el derbi contra el Espanyol a finales de abril. La distancia es ahora de diez puntos, con siete partidos por jugarse.

Kika, Mapi e Irene, listas

Antes, sin embargo, tocará hacer alguna variación en el once inicial azulgrana dado el calendario. El clásico de este domingo, un poco incordio en el calendario para ambos vestuarios, demanda gestión de minutos. Romeu ha confirmado que habrá rotaciones, pero sin renunciar a la identidad: “Haremos algún cambio, pero siempre con la idea de dominar el juego”. Para el partido, el técnico vuelve a tener al 100% a Kika, Mapi e Irene, que le dan un fondo de armario que le vendrá bien al entrenador culer.

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El duelo en el Afredo Di Stefano será el segundo consecutivo ante el Real Madrid en menos de una semana. El del pasado miércoles terminó con un 2-6 histórico que supuso un nuevo récord anotador del conjunto azulgrana ante el eterno rival. Con los seis goles, las de Pere Romeu establecieron una nueva marca de goles récord contra el Madrid. El objetivo del partido era que el Real Madrid acabara mostrando su frustración. Y lo lograron las azulgrana, que fueron capaces de dejar en el Real Madrid una sensación de resignación y agotamiento.