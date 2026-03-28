Vinícius enciende las alarmas en el Real Madrid

Vinícius ha encendido las alarmas en el Real Madrid. El delantero brasileño ha causado baja en el entrenamiento de este sábado por unas molestias físicas de las que no se han ofrecido detalles. Vini ha trabajado en el gimnasio y apunta a no disputar el amistoso entre Brasil y Croacia que tendrá lugar el martes en Orlando (EEUU).

El '7' del Real Madrid arrastra molestias en el muslo, durante un tramo de temporada en el que apenas ha descansado, merced a la voluntad de Álvaro Arbeloa de tenerle siempre sobre el campo. De hecho, la semana pasada le consultó antes de sustituirle en los minutos finales del derbi contra el Atlético, recibiendo el visto bueno de su futbolista.

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Raphinha, lesionado

En el amistoso del jueves frente a Francia, ganado por el combinado europeo (1-2), Carlo Ancelotti también le mantuvo en el campo durante 90 minutos. En el trancurso de ese partido, el que se lesionó fue Raphinha, que ya está de regreso a Barcelona con una previsión de baja de alrededor de un mes.