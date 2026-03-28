Vingegaard deja la Volta vista para sentencia

Unos se santiguan, otros miran al cielo, antes tiraban flechas supuestamente envenenadas o disparos fantasmas. Jonas Vingegaard besa el retrato de su mujer e hijos que lleva enganchado en el manillar. Así ganó en el Coll de Pal, este sábado en Queralt, y a principios de mes en la París-Niza. En el Tour, los cariños a la familia le saldrán más caros.

Vingegaard no cambió la hora de la Volta en las cumbres del Berguedà, ante entusiastas aficionados que casi dieron a la penúltima etapa de la carrera un ambiente de Tour. Era un triunfo anunciado, lo esperado, sin que nadie lo atacase entre rivales que sólo cuidaban en conseguir una posición de podio con Remco Evenepoel convertido en gregario del alemán Florian Lipowitz, ahora tercero de la general, la plaza que consiguió en la pasada ronda francesa.

Lo esperado

Ganó porque era lo esperado como hace dos años, cuando Tadej Pogacar también se anotó el triunfo, en una Volta que ya tenía amarrada, como Vingegaard. Con ellos en escena ya se sabe de antemano quién resultará el vencedor de la carrera. Pero son dos ciclistas totalmente diferentes, en carácter y en forma de actuar.

Pogacar gana dando mayor espectáculo porque ataca desde lejos sin la necesidad de tenerlo que hacer. Vingegaard es mucho más cauto. Actúa más cerca de la meta. En la subida a Santa Maria de Queralt rompió el ritmo y se fue en solitario cuando sólo quedan 2,2 kilómetros para rematar la etapa. Hace dos años, Pogacar demarró a 29 kilómetros y se hizo en solitario la última parte de la gran jornada montañosa de la Volta. ¡Olé, tú!

Evenepoel, fiel trabajador

Hasta da la sensación de que Pogacar disfruta allá donde va mucho más que Vingegaard, el que ahora muestra un bigotín, casi invisible, y que aprovecha el ritmo de sus compañeros. Cuando estos ya desaparecen de la escena de la Volta, en la sexta etapa, aprovecha el control de Evenepoel, fiel trabajador, sin que se le caigan los anillos, en favor de Lipowitz y seguramente piensa por qué darse una paliza al estilo de Pogacar no tiene sentido. Con imitarlo con victoria en el mismo lugar de esplendor ya tiene bastante.

La clasificación general. / EP

Pasó la etapa con Pradell en su menú, con su rampa que asfixiaba las piernas, donde Vingegaard fue a rueda, donde atacar es misión imposible; mucho más fácil, y ya es suficiente, no desequilibrarse ni ir de lado a lado de la calzada, tal como hicieron los corredores más rezagados.

“He ido bien colocado toda la etapa por lo que he podido mantener las fuerzas intactas cuando he decidido atacar”. Fue un cambio de ritmo de Vingegaard al que no pudieron responder ni Lenny Martínez, el ciclista francés que ocupa la segunda posición de la tabla, ni Lipowitz, ni mucho menos Evenepoel que había llevado a su compañero casi en carroza después de que el austríaco Felix Gall se descolgase en el descenso de Pradell donde perdió la posición de podio.

La última etapa de la Volta. / LA VOLTA

Con medio pueblo de Berga en la ruta hacia el santuario, un peregrinaje casi a pie, con sus banderas, estrelladas o no, Vingegaard remató la faena iniciada en el Coll de Pal y que seguramente habría comenzado el jueves en Vallter de no haberse suspendido la ascensión por un tiempo infernal.

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Este domingo llegará de líder a Barcelona, olerá las cuestas que afrontará en las dos primeras etapas del Tour y hasta puede que se sienta feliz con la carrera sentenciada y pendiente de alguna exhibición de raza firmada por Evenepoel. De los ciclistas españoles casi es mejor ni hablar. Mikel Landa (15º en Queralt) fue el mejor a más de cuatro minutos de Vingegaard. Es lo que hay.