Tiger Woods sale en libertad tras ser arrestado por conducir bajo efectos de sustancias: "Mostraba signos de deterioro en sus facultades"

La fotografía de su ficha policial, ese testimonio tan genuinamente estadounidense del periodismo de sucesos, sirvió para abrochar un nuevo capítulo para la inagotable leyenda negra de Tiger Woods. Los ojos enrojecidos del segundo golfista más laureado de siempre, tras Jack Nicklaus, lo resumían todo.

Horas antes, Woods, de 50 años, había protagonizado un accidente de tráfico del que salió ileso. Hacia las 15.00 horas de este viernes, arrolló con su Land Rover a una camioneta, volcando tras el impacto y quedando la puerta del conductor sobre el asfalto de Isla Jupiter, el rincón de Florida, en el área metropolitana de Miami, en el que tuvieron lugar los hechos y en que el golfista posee de una mansión en la que reside.

Tiger Woods, tras ser puesto en libertad. / JOE RAEDLE / AFP

Según el relato ofrecido por el sheriff del condado de Martin, John Budensiek, el legendario golfista sufrió el accidente cuando trataba de adelantar a gran velocidad en una vía urbana limitada a 48 kilómetros por hora. Una imprudencia que propició el incidente, resuelto sin víctimas.

Woods pudo escapar de su vehículo trepando por su interior, en busca de la puerta del acompañante que quedó mirando al cielo. Las autoridades policiales que llegaron a la zona le sometieron a un test de alcoholemia. Dio negativo. A continuación, le instaron a someterse a una prueba de orina. Y Tiger se negó.

Tiger circulaba medicado o drogado

Esa negativa fue la que propició su detención, después de que los agentes percibieran que Woods se encontraba “bajo los efectos de algún medicamento o droga”, según relató el sheriff, quien añadió que el deportista "mostraba signos de deterioro en sus facultades". Conforme a las leyes de Florida, estuvo ocho horas detenido, hasta cerca de la medianoche local, antes de ser puesto en libertad.

Para entonces, la foto de su ficha policial ya daba la vuelta al mundo. La memoria llevaba enseguida a lo ocurrido siete años atrás, a otro paso por el fotomatón de las autoridades tras otro incidente al volante. Entonces, en 2017, Woods fue encontrando durmiendo en su coche, bajo los efectos de un sedante para la ansiedad, medicinas para el insomnio y THC, sustancia propia de la marihuana. Perdió el control del vehículo, pero no hubo accidente alguno.

La ficha policial de Tiger Woods tras su accidente en 2017. / ARCHIVO

El cóctel que, con receta, le ayudaba a mitigar su insomnio y los dolores de su espalda recién operada, le llevó a una clínica de desintoxicación. Woods consiguió escapar de ese pozo, ganando en 2019 en Augusta el último de sus 15 ‘majors’, 11 años después del anterior, 22 después del primero. Pero los demonios seguían en su interior.

En 2021, un nuevo accidente de tráfico, causa por un exceso de velocidad, le causó una grave fractura en su pierna derecha. Su coche se propulsó contra una mediana, cruzó dos carriles en sentido contrario, se volcó varias veces y terminó de costado cerca de una carretera empinada. Desde entonces, tras una operación de urgencia, vive con una barra sintética para sostener la estabilidad de su tibia.

Tiger Woods. / TGL

Amigo de Trump

Y, pese a todo, Woods siempre ha vuelto. Al menos hasta hoy. Rebelde ante el paso del tiempo, el Masters de Augusta de 2022 contempló un nuevo regreso. Tampoco enterró su carrera tras una rotura del tendón de aquiles el año pasado. Esta misma semana reapareció en las finales de TGL, una competición bajo techo de golf virtual, y no descartaba tomar la salida en el Masters, que se disputa en abril.

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Quien sí lo hacía era su amigo Donald Trump. “Amo a Tiger, pero no estará en el Masters de Augusta”, desveló el presidente estadounidense apenas unas horas antes de su accidente, sobre un Woods que mantiene una relación sentimental con Vanessa, exmujer del primogénito de Trump. "Lo siento muchísimo, está pasando por algunas dificultades, hubo un accidente, y eso es todo lo que sé. Es un amigo muy cercano mío, es una persona increíble, un hombre increíble, pero, eh, algunas dificultades", dijo después de un nuevo capítulo de la oscura historia del legendario golfista.