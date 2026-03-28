Snowboard
Queralt Castellet sigue haciendo historia a sus 36 años: bronce y 19 medallas en la Copa del Mundo
La 'rider' logra el bronce en la última prueba de la temporada, disputada en Silvaplana
Efe
La 'rider' catalana Queralt Castellet, de 36 años, logró este sábado su decimonovena medalla (primera desde 2022) en la Copa del Mundo de 'halfpipe' de snowboard al colgarse la de bronce en la última prueba de la temporada en el circuito, disputada en Silvaplana (Suiza).
Casteller fue tercera con una mejor nota de 71,75 en una prueba en la que coparon los dos primeros puestos dos estadounidenses: Maddie Maestro (85,00) y Madeline Schaffrick (78,25).
Castellet no subía al podio en una prueba de la Copa del Mundo desde que el 16 de diciembre de 2022 ganó en la estación estadounidense de Copper Mountain.
Plata en los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín (2022), Castellet concluyó décima en los pasados JJOO de Milán-Cortina.
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