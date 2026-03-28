LaLiga pasa la Selectividad, por Marc Menchén

El fútbol español se reúne anualmente de forma más o menos discreta en PortAventura desde hace cinco años. La entrada de CVC en el negocio de LaLiga a través del Plan Impulso inició el periodo de mayor intensidad inversora de la historia entre los clubs, pero también instauró una disciplina y obligación de rendir cuentas muy relevantes. De eso van estas jornadas, en las que se mezcla la camaradería entre profesionales para compartir experiencias, el acceso a casos de éxito y, sobre todo, de pasar examen. Porque la convención acaba con la entrega de notas por parte de Javier Tebas y la firma de inversión al grado de cumplimiento y ejecución de proyectos.

Juan Arbide, socio-director de CVC, les reconoció que, "a pesar de que hay inversiones que deben madurar, los resultados se empiezan a ver". La Selectividad quedaba aprobada, con áreas en las que la evolución va muy rápido, como son comercial o matchday, y otras en las que claramente sería aquello de "necesita mejorar" o "progresa adecuadamente", como es el caso de recursos humanos.

Por el momento, la firma de inversión ya ha desembolsado 1.458 millones de los casi 2.000 millones de euros a los que se comprometió. El resto se irá desembolsando a medida que se ejecuten las iniciativas que los clubs deben presentar y que la competición y el fondo validan, tratando de asegurar que cada euro que inyecta tiene un efecto multiplicador.

Brecha con la Premier

Un dato interesante: CVC no compra del todo la idea de que no podemos comparar las magnitudes del negocio de LaLiga con el de la Premier League porque España es menos que Reino Unido en términos de población y renta. La firma de inversión considera que acortar esa distancia pasa por "hacernos más globales y captar más fans". Hoy, los datos que manejan revelan que la clase media inglesa factura 2,3 veces más que la española por ticketing, una brecha que en comercial puede llegar a sextuplicarse.

Y aquí, los datos alentadores. El último tender audiovisual ya garantiza una subida del 9% de los ingresos por televisión solo en España (1.227 millones por temporada), y hay confianza en que a nivel internacional también se crezca a medida que el producto sea más atractivo. En eso ayuda el aumento de la asistencia y una mayor presencia de marcas. De hecho, los clubs acogidos al Plan Impulso han crecido a un ritmo interanual del 15,3% en matchday y comercial, más que en ninguna otra liga.

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¿El miedo de Tebas en este contexto? Según expuso a los clubs, tres riesgos: la aparición de nuevos formatos de competición y los calendarios, las poteciales injerencias gubernamentales y la piratería.