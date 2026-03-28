La escalofriante entrada de Araujo a Foden en el empate de Inglaterra con Uruguay

A Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, se lo llevaban los demonios mientras iba de un lado a otro en la banda del estadio de Wembley. Ronald Araujo, defensa del Barça, acababa de plantar los tacos en el tobillo izquierdo de Phil Foden, que se torció de mala manera porque, además, era el pie de apoyo. El episodio marcó el empate de los ingleses con Uruguay (1-1), en un duelo en que Fede Valverde, de penalti en el minuto 94, igualó el tanto de White en el 81.

Foden pudo salir de Wembley por su propio pie, quedando la acción con Araujo en un susto que no fue más allá de la patada.

Araujo, que tiene un papel preponderante en la Uruguay de Marcelo Bielsa, había ido en busca de un balón en el minuto 49 cuando el partido aún marchaba 0-0. Llegó tarde el central charrúa. Y en vez de esconder la bota, la mantuvo en alto hasta alcanzar el tobillo de Foden. Araujo no fue amonestado ante el enfado de Tuchel, mientras que Foden tuvo que ser sustituido.

Los problemas de Foden

No está teniendo una temporada sencilla el centrocampista del Manchester City, cuyo partido hasta entonces había sido más que discreto, perdiendo así opciones para ser una pieza clave en el entramado de Tuchel de cara al Mundial. Más aún cuando el técnico alemán lo había situado por delante de Cole Palmer.

Inglaterra, que presentó un equipo repleto de suplentes y en el que el azulgrana Marcus Rashford fue titular -ni marcó ni asistió-, no ofreció en cualquier caso una buena imagen en un Wembley que aceptó de mala gana que Ben White cerrara la noche con el penalti con el que Valverde zanjó el asunto.

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Ronald Araujo, por cierto, completó los 90 minutos.