La emotiva despedida de Pusarla Sindhu, máxima rival de Carolina Marín: "No sé si el bádminton volverá a ver algo así"

La jugadora Carolina Marín puede presumir de ser el primer oro olímpico en bádminton de una jugadora no asiática o de ser triple campeona del mundo. Tras anunciar su retirada, el mundo del deporte y de la política se han deshecho en elogios hacia la deportista "más grande" de España por su palmarés y espíritu de superación después de las graves lesiones de rodilla.

"Tu esfuerzo y tu coraje han llevado el nombre de España a lo más alto y han inspirado a todo un país. Eres y seguirás siendo un referente. ¡Mucha suerte en tu nueva etapa!", afirmó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en X.

"¡Qué carrera, qué lucha! Huelva te vio nacer, el mundo te vio reinar. Te vas como la más grande, pero tu eco resonará en cada niño que empuñe una raqueta. Gracias por llevar nuestra bandera a lo más alto. ¡Eterna!", subrayó el COE.

El presidente del organismo personalizó su mensaje de alabanza: "Hay deportistas que cambian la historia de un país. Y tú, Carolina, lo has hecho con todos nosotrosr"

La emotiva carta de Pusarla Sindhu

Sin embargo, no solo son los organismos españoles los que se han rendido ante su laureada trayectoria. Su rival Pusarla Sindhu, quienes se concen desde que eran adolescentes, también le ha dejado unas bonitas palabras en redes sociales.

"Algunos rivales se convierten en parte de tu trayectoria para siempre. Carolina fue uno de ellos. Jugamos la una contra la otra por primera vez cuando teníamos 15 o 16 años en las Maldivas, y desde entonces hemos compartido muchísimas batallas", ha empezado en su emotiva despedida en la red social 'X'.

"Eras un auténtico incordio en la cancha. Los gritos constantes, la intensidad, las pequeñas artimañas... cualquiera podía sacarte de quicio. Pero tu habilidad, velocidad y espíritu de lucha eran insuperables", ha añadido.

"Siempre estaré agradecida"

"La gente recuerda los grandes partidos e incluso la fea discusión que tuvimos en el tercer set por la elección del volante. Admito que ese día estaba completamente furiosa. Pero unos meses después nos sentamos uno frente al otro a tomar un café en Madrid, charlando y riendo, y en ese momento no hubo más que respeto", ha escrito.

"Esa es la Carolina que siempre recordaré. Siempre estaré agradecida por la increíble camaradería que forjó nuestra generación. Nuestras chicas hicieron del bádminton individual femenino un lugar muy especial para competir, y sinceramente no sé si el bádminton ha visto algo así antes o si volverá a verlo".

Noticias relacionadas

"Gracias por cada batalla, cada lección y, sobre todo, por la amistad. Te deseo una jubilación muy feliz, Carolina. El bádminton te echará de menos.Y yo también".