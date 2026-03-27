Vueling presenta un avión personalizado del Tour de Francia para el Gran Départ de Barcelona

El patrocinio entre Vueling y el Tour de France ya tiene forma. La de un Airbus A320. También tiene color, el característico amarillo de la carrera ciclista más importante del planeta que arrancará en Barcelona el próximo 4 de julio. Después de la celebración de este jueves en la que se instaló una cuenta atrás de 100 días, este viernes ha tenido lugar la presentación oficial del "embajador itinerante" que acompañará a los deportistas desde el cielo. Las instalaciones del Aeropuerto de Barcelona-El Prat han sido el escenario de la revelación de su diseño, al que ha acudido Miguel Induráin, legendario ganador de cinco ediciones de la ronda gala y actual embajador de Vueling para este Grand Départ, además de las autoridades políticas locales.

Las autoridades frente al avión en el Aeropuerto de Barcelona. / Vueling

Los protagonistas se han reunido en el interior del propio avión para estrenar el elemento más simbólico del acuerdo. La representación institucional y deportiva ha ido encabezada por Christian Prudhomme, director del Tour de Francia; David Escudé, concejal d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona y presidente del área de deportes de la Diputació de Barcelona; Sandra Hors, directora de Asuntos Corporativos, Marca y Sostenibilidad de Vueling y Berni Álvarez, conseller d’Esports de la Generalitat de Catalunya; quien ha dedicado unas palabras acerca de la importancia de esta colaboración: "El Grand Départ del Tour en Catalunya es una apuesta de país con la que queremos mostrar al mundo nuestro potencial como organizadores de grandes eventos internacionales, que trascienden el deporte y dejan también un legado en el ámbito social, económico y turístico. Es un proyecto de Deporte 360”.

Bernat Álvarez, Sandra Hors y David Escudé en el interior del avión. / Javi Sanchez

Un maillot amarillo alado

Sandra Hors ha descrito el avión como un "maillot amarillo alado", y "un símbolo de nuestra conexión con Barcelona y París y de nuestra capacidad para unir culturas y ciudades". En los próximos meses, el Airbus A320 formará parte de varias actividades y escenarios de Barcelona, en el que lucirá el color amarillo al igual que los edificios que este jueves se iluminaron en la ciudad. Su singular diseño también incluye una ilustración dinámica de pelotones ciclistas en pleno esfuerzo, unos puntos rojos que distinguen al mejor escalador y otra gráfica que subraya el eje Barcelona-París, ciudades que marcarán el inicio y el fin de esta edición histórica.

Noticias relacionadas

El diseño del avión en el aire. / Vueling

La aeronave no solo servirá como decoración, sino que ya ha recibido luz verde para iniciar sus operaciones regulares, con la proyección de ofrecer viajes a miles de pasajeros y aficionados al ciclismo en todo el continente. Vueling es líder en el traslado de pasajeros entre ambas ciudades (1,3 millones de pasajeros en 2025), así como en las conexiones Francia-España. En 2025 transportó a 22,7 millones de pasajeros a más de 100 destinos.