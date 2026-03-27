El voley catalán da el salto audiovisual con FCVOLEI.TV: una plataforma de 'streaming' de partidos y actividades

La Federación Catalana de Voleibol (FCVb) ha puesto en marcha FCVOLEI.TV, una nueva plataforma audiovisual con la que aspira a dar un salto en la visibilidad del voleibol catalán y a concentrar en un único espacio digital la oferta de contenidos vinculados a sus competiciones y actividades. El proyecto fue presentado este miércoles por la tarde en la Sala David Moner de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) y empezará a funcionar el próximo 31 de marzo, coincidiendo con el arranque del Campeonato de Catalunya de Selecciones Territoriales, que servirá como estreno de las primeras retransmisiones en directo.

La iniciativa nace con una vocación clara: acabar con la dispersión de los contenidos audiovisuales del voleibol catalán, que hasta ahora se encontraban repartidos en distintos canales y plataformas, una fragmentación que dificultaba su localización y reducía su alcance. Con FCVOLEI.TV, la federación quiere centralizar partidos, resúmenes y materiales de interés en un solo entorno, adaptándose además a los nuevos hábitos de consumo digital y reforzando la proyección del voleibol catalán en el ecosistema audiovisual deportivo.

El 'Netflix' del voley

Durante la presentación, la presidenta de la FCVb, Maribel Zamora, definió el proyecto como “el Netflix del voleibol catalán”, una fórmula con la que quiso resumir la ambición de una plataforma llamada a convertirse en el gran escaparate del deporte en Catalunya. Zamora subrayó que la propuesta “no solo permitirá seguir partidos”, sino que nace también con el objetivo de “generar comunidad y situar al voleibol catalán en el mapa audiovisual deportivo”.

Más allá de las emisiones en directo, la federación plantea FCVOLEI.TV como una herramienta útil también desde el punto de vista técnico y formativo. La plataforma incorporará funciones de análisis de vídeo, corte de jugadas, pizarra y estadísticas, y en una fase posterior añadirá nuevas prestaciones ligadas a la integración completa del acta electrónica. La intención de la FCVb es que este nuevo espacio no sea únicamente un canal de difusión, sino también un recurso de trabajo para entrenadores, equipos y estructuras de tecnificación.

Otro de los anuncios destacados del acto fue el compromiso de la federación para asumir la implantación progresiva de cámaras en las pistas durante los próximos cuatro años. El despliegue comenzará, según avanzó la presidenta, en las primeras divisiones catalanas a partir de la próxima temporada. El objetivo es dotar a las competiciones de una estructura homogénea de retransmisión y evitar que el peso de esta inversión tecnológica recaiga directamente sobre los clubes.

Canales temáticos

FCVOLEI.TV estará organizada en distintos canales temáticos con el fin de ampliar la oferta más allá de la competición. VòleiCat reunirá los partidos de todas las competiciones, ordenados por categorías; VòleiLab concentrará los contenidos formativos y técnicos; VòleiTalk se plantea como un espacio de conversación y divulgación; VòleiPlay ofrecerá reportajes, documentales y piezas exclusivas; y el canal de Selecciones agrupará partidos, resúmenes y contenidos relacionados con los combinados catalanes.

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Con este movimiento, la FCVb refuerza su estrategia de modernización y digitalización, al tiempo que dota al voleibol catalán de una herramienta propia para ganar presencia, mejorar el servicio a los clubes y conectar con toda su comunidad. El estreno del 31 de marzo marcará así el inicio de una nueva etapa en la difusión de este deporte en Catalunya, con una plataforma que aspira a convertirse en referencia tanto para los aficionados como para los protagonistas del día a día del vóley catalán.