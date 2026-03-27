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Última hora del Tour de Francia en Barcelona, en directo | Todos los detalles de la celebración y la cuenta atrás para el Grand Départ

El Passeig Lluís Companys ha acogido esta tarde un evento multitudinario a falta de 100 días para la salida desde el Fórum de la ronda francesa

Barcelona 26/03/2026 Barcelona. Títol: Una fiesta multitudinaria y el estreno de la canción oficial encienden la cuenta atrás del Grand Depárt del Tour en Barcelona. Subti: La capital catalana activa un reloj en Arc de Triomf que cuenta los días que faltan y rinde homenaje a la tradición ciclista local. AUTOR: MANU MITRU

Barcelona 26/03/2026 Barcelona. Títol: Una fiesta multitudinaria y el estreno de la canción oficial encienden la cuenta atrás del Grand Depárt del Tour en Barcelona. Subti: La capital catalana activa un reloj en Arc de Triomf que cuenta los días que faltan y rinde homenaje a la tradición ciclista local. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU / EPC

Sergi López Egea / Edu Gil

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Faltan exactamente 100 días para el 4 de julio y para que Barcelona se convierta en el epicentro del ciclismo mundial, y la ciudad ya está de celebración. Para ello, el Passeig Lluís Companys ha acogido este jueves 26 de marzo un acto abierto a todos los ciudadanos, donde se han llevado a cabo actividades familiares, un homenaje al ciclismo de la ciudad y el estreno de la canción oficial del Grand Départ interpretada por Doctor Prats. Una fiesta multitudinaria que ha culminado con la activación de un reloj con la cuenta atrás de los 100 días, a la vez que varios edificios icónicos de la ciudad se iluminan de amarillo en honor al color tradicional del Tour.

La primera etapa consistirá en una carrera contrarreloj por equipos de 19 kilómetros, con inicio en el Parque del Fórum y un final en el Estadio Olímpico de Montjuïc. La segunda etapa será el 5 de julio y saldrá desde Tarragona para culminar con otra subida a la montaña mágica de Barcelona. Al día siguiente, la tercera etapa conectará Granollers con Les Angles, cruzando la frontera entre Catalunya y Francia. La presentación de los equipos será el 2 de julio en el Recinte Modernista de Sant Pau y la Sagrada Família.

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