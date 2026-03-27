Última hora del Tour de Francia en Barcelona, en directo | Todos los detalles de la celebración y la cuenta atrás para el Grand Départ

Faltan exactamente 100 días para el 4 de julio y para que Barcelona se convierta en el epicentro del ciclismo mundial, y la ciudad ya está de celebración. Para ello, el Passeig Lluís Companys ha acogido este jueves 26 de marzo un acto abierto a todos los ciudadanos, donde se han llevado a cabo actividades familiares, un homenaje al ciclismo de la ciudad y el estreno de la canción oficial del Grand Départ interpretada por Doctor Prats. Una fiesta multitudinaria que ha culminado con la activación de un reloj con la cuenta atrás de los 100 días, a la vez que varios edificios icónicos de la ciudad se iluminan de amarillo en honor al color tradicional del Tour.

La primera etapa consistirá en una carrera contrarreloj por equipos de 19 kilómetros, con inicio en el Parque del Fórum y un final en el Estadio Olímpico de Montjuïc. La segunda etapa será el 5 de julio y saldrá desde Tarragona para culminar con otra subida a la montaña mágica de Barcelona. Al día siguiente, la tercera etapa conectará Granollers con Les Angles, cruzando la frontera entre Catalunya y Francia. La presentación de los equipos será el 2 de julio en el Recinte Modernista de Sant Pau y la Sagrada Família.

Una fiesta multitudinaria y el estreno de la canción oficial encienden la cuenta atrás del Grand Départ del Tour en Barcelona La cuenta atrás para la salida del Tour de Francia desde Barcelona ya está en marcha. La ciudad ha activado este jueves un reloj en el Arc de Triomf que marca los días que faltan para el Grand Départ, en el marco de una fiesta multitudinaria que ha combinado música, ciclismo y reivindicación del vínculo histórico entre la capital catalana y este deporte. El acto ha arrancado poco antes de las ocho de la tarde, cuando la noche empezaba a caer y el frío se hacía notar entre los asistentes. La apertura ha corrido a cargo de una coral conocida como ‘Musical’s Choir ‘del Raval, con una cuarentena de jóvenes sobre el escenario, que han interpretado varias piezas como 'A million dreams', del musical 'El gran showman', o fragmentos de 'In the Heights', antes de cerrar con una enérgica versión de 'Don’t Stop Me Now', de Queen, que ha implicado al público entre aplausos y ritmo. Minutos antes de las 20.00 horas han tomado la palabra los presentadores, la modelo Judit Mascó y el periodista Jordi Basté, que han destacado la importancia del momento. "Dentro de 100 días saldrá desde nuestra ciudad la carrera más importante del mundo", han señalado en una intervención en la que han reivindicado la bicicleta como símbolo deportivo y cultural. Lea la crónica completa aquí.

Cycling solidario Una de las primeras actividades relacionadas con el Grand Départ del Tour de Francia es el Cycling Solidario, una propuesta al aire libre que se realizará el sábado 28 de marzo por la mañana en el muelle de Marina, en el distrito de Sant Martí, y que permitirá a la ciudadanía vivir en primera persona una recreación de las primeras etapas del evento deportivo.

El momento del voluntariado Desde este lunes ya es posible inscribirse como voluntario para la organización de las etapas del Tour, a través de un formulario en el que hay que elegir una de las tres etapas y disponibilidad a jornada completa o parcial. La principal misión será informar a la ciudadanía y apoyar labores logísticas, siempre bajo la batuta de responsables oficiales del evento.

Jan Magarolas Iluminación en Tarragona y Granollers Durante cien días, Tarragona proyectará el amarillo en las fachadas del Ayuntamiento, el Mercat Central, la futura sede de la Diputació y la figura de la Torre dels Vents; y Granollers lo hará en el consistorio y en la Porxada.

Acto institucional en Tarragona A las 20:00 horas, ante el consistorio, tendrá lugar un breve acto institucional en el que se activarán dos grandes pantallas, ubicadas en el Ayuntamiento y en la futura sede de la Diputació de la plaza Imperial Tarraco, que mostrarán la cuenta regresiva hasta el 5 de julio.

Sergi López-Egea David Escudé, ante el Tour en Barcelona: "El Grand Départ despertará pasiones al estilo de los JJOO de Barcelona 92" Faltan 100 días para que se haga realidad el sueño de la salida del Tour desde Barcelona, un acontecimiento conocido con su denominación francesa, el Grand Départ, que convertirá a la capital catalana, y de paso a Catalunya durante seis días, en el epicentro del deporte mundial al acoger el tercer evento más mediático después de los Juegos Olímpicos y el Mundial de fútbol. David Escudé, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona y máximo responsable de la organización local, repasa para EL PERIÓDICO los pasos que faltan ante la inminente llegada de la Grande Boucle a tierras catalanas. Lee la entrevista que le hizo Sergi López-Egea.

Así se iluminará la torre Agbar La noche del miércoles la torre Agbar hizo pruebas de iluminación del edificio para acompañar este día histórico, aquí puedes ver en esta fotogalería cómo se podrá ver en unos minutos

El momento de Granollers En Granollers, la fiesta contará con la presencia de la alcaldesa, Alba Barnusell, y representantes de los municipios del Vallès por donde pasará la tercera etapa de la carrera ciclista. El momento culminante llegará a las 19:45 horas, cuando se encenderá una iluminación amarilla especial en la plaza y se descubrirá un gran maillot amarillo, recordando la llegada del Tour, el 6 de julio

Sergi López-Egea Todos los detalles del Gran Départ El Grand Départ, de hecho, abarca seis días de presencia del Tour en Barcelona. Las primeras unidades de la infraestructura de los equipos; coches, furgonetas, camiones, autocares y hasta algún ‘motorhome’, un pequeño Dakar ambulante, llegarán el martes 30 de junio, aunque los ciclistas no lo harán hasta el miércoles, ya que la legislación de la UCI los obliga a pernoctar esa jornada en la zona de salida. A primera hora del jueves 1 de julio se realizarán los controles antidopaje previos al inicio de la prueba.