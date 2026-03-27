Raphinha se retira con molestias en el amistoso que Brasil pierde ante la Francia de Mbappé

El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, comentó este jueves que a Raphinha "le molestó un poco el músculo al final del primer tiempo", por lo que tuvieron que cambiarlo en el encuentro amistoso que Brasil perdió 1-2 ante Francia en el Gillette Stadium de Massachusetts (Estados Unidos) durante la última ventana FIFA antes del Mundial.

"Raphinha jugó muy bien, después tuvo un problema al final del primer tiempo y tuvimos que cambiarlo, le molestó un poco el muslo y yo creo que lo van a evaluar mañana", apuntó el técnico italiano. El delantero azulgrana sintió un pinchazo.

Ahora estará muy pendiente del examen médico Hansi Flick, que ya ha tenido que estar bastantes partidos esta temporada sin un jugador capital. Y más ahora que viene el desenlace de la Liga y la Champions.

El entrenador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, llega al banquillo antes del partido amistoso internacional entre Brasil y Francia en Foxborough, Massachusetts (EE.UU.). / ADAM RICHINS / EFE

Ni Raphinha (45 minutos) ni Vinícius (90 minutos) tuvieron su mejor partido, sin poder generar ninguna ocasión clara de gol. Brasil acumula cuatro partidos seguidos sin sumar goles de ninguno de sus dos mejores atacantes.

Sin embargo, Ancelotti defendió que el trabajo hecho por los dos "está bien" y que, pese a que no marcaron ante Francia, no ve diferencia entre sus rendimientos con Barcelona, Real Madrid y la canarinha.

"Raphinha ha tenido movimientos buenos sin balón y 'Vini' siempre es peligroso", recalcó. "Por el partido estoy satisfecho porque el equipo compitió, luchó con buenas jugadas... Por el resultado no tenemos que estar contentos", expresó el exentrenador del Real Madrid.

Gritos a favor de Neymar

La afición del Gillette Stadium de la región de Boston, mayoritariamente brasileña, coreó tímidamente el nombre de Neymar pocos instantes después de que Francia marcara el 0-2 y sentenciara el partido, pero Ancelotti no se quiso posicionar al respecto.

Mbappé adelantó a los galos a la media hora de partido y Ekitiké, del Liverpool, hizo el segundo a los 65 minutos. Acortó diferencias para Brasil Bremer a falta de un cuarto de hora para la conclusión.

Vitor Reis, convocado

"Deberíamos hablar de los que estaban aquí, que han jugado, que han dado todo, que han dado la cara, han trabajado mucho y estoy satisfecho", señaló el italiano, que a su vez recordó que "hay mucha competencia" de cara a la lista final de Brasil para el Mundial.

Ancelotti ha convocado al central del Girona, cedido por el Manchester City, Vitor Reis para el amistoso contra Croacia. El central se presentará la noche del viernes en el hotel de concentración, en Orlando, y se ejercitará con el resto de sus compañeros el sábado, según informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Vitor Reis ocupará el lugar que ha dejado Gabriel Magalhães (Arsenal), baja en esta convocatoria por molestias en la rodilla derecha tras jugar la final de la Copa de la Liga inglesa el pasado domingo.

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También cubrirá la posible ausencia de Marquinhos en el partido frente a los croatas, que se jugará en Orlando. El central del París Saint-Germain no ha completado todos los entrenamientos y aún es duda para el próximo martes.