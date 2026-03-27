Una policía gana el oro en un campeonato mundial de kárate en Santa Coloma de Gramenet

Begonia Pacheco, una agente de Policía Nacional de 28 años destinada en la Jefatura Superior de Policía de Catalunya en Barcelona desde el año 2024, ha logrado el primer puesto en el Campeonato Internacional Copa Oyama 2026, en la categoría absoluta sénior femenino +65kg. La competición tuvo lugar el pasado 21 de febrero en Santa Coloma de Gramenet y Begonia consiguió la victoria tras medirse en semifinales contra la actual campeona del mundo de la categoría y en la final contra la subcampeona de Europa. Más de 350 luchadores de distintos países como Chile, Costa Rica, Italia, Francia, Holanda, Reino Unido, Georgia o Portugal participaron en este campeonato.

Begonia, nacida en Madrid, compagina su trabajo policial con el Kyokushin, una modalidad de kárate de contacto pleno que se diferencia de la disciplina tradicional por sus combates de gran intensidad en los que se permite el contacto directo al cuerpo mediante golpes que combinan puños, patadas y rodillazos quedando prohibidos los golpes directos a la cara o la cabeza. Este deporte se parece a disciplinas como el kickboxing o el muai thai, aunque es a corta distancia, sin protecciones, usando para los golpes la máxima fuerza y buscando la pérdida de conciencia del oponente knockout. Por eso, los participantes tienen una alta resistencia.

La vocación de la policía por Kyokushin le viene desde pequeña. Se inició en la disciplina en el año 2010, con 13 años, cuando por las tardes, acompañaba a un amigo a sus clases de karate y el deporte, que surgió en un principio como formación para saber defenderse, rápidamente se convirtió en una forma de vida hasta que, en el año 2015, dio el salto a la competición.

Su destino en Barcelona no es casual. Después de hacer las prácticas en Madrid, Begonia decidió elegir destino policial en la capital catalana para seguir perfeccionando la técnica y su formación deportiva. Aquí se encuentra uno de los mejores gimnasios de España en esta disciplina, el Tineo Dojo. De esta forma, la agente compagina su labor policial con entrenamientos de hasta 16 horas semanales entre ejercicios específicos de Kyokushin, sparring, sesiones de crossfit aplicadas al karate, carrera y extras previos y posteriores a cada competición, descansando únicamente un día en semana.

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Begonia reconoce que para poder compaginarlo todo requiere un gran sacrificio ya que en su día a día se levanta muy temprano para mejorar en resistencia y, tras terminar su jornada laboral, va a entrenar al gimnasio. Begonia Pacheco ha sido siete veces proclamada Campeona de España. Sus próximas citas deportivas serán en el mes de abril en el Campeonato Nacional en Alicante, la Copa del Mundo en Vitoria en junio, el campeonato de Europa en Reino Unido en octubre, el Campeonato de Europa Diamond Cup en Bélgica en noviembre y el Campeonato Internacional Austrian Cup en Australia en noviembre.